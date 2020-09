Rossi hoopt op komst Dovizioso als Yamaha MotoGP-testrijder

De toekomst van Andrea Dovizioso in de MotoGP is onduidelijk. De Ducati-rijder maakte afgelopen maand bekend aan het einde van het jaar te vertrekken bij het Italiaanse merk. Daarmee komt er een einde aan een samenwerking van liefst acht seizoenen. De drievoudig vicewereldkampioen heeft nog altijd geen concrete plannen voor 2021. Hij wordt in verband gebracht met Aprilia - dat ook in gesprek is met Cal Crutchlow - maar CEO Massimo Rivola liet al weten dat Aprilia waarschijnlijk niet voldoende budget heeft om Dovizioso aan boord te halen.

De ervaren rijder overweegt een sabbatical in combinatie met een testrol met enkele wildcard-deelnames, al kan enkel Aprilia hem vanwege de concessiereglementen meer dan drie GP-starts aanbieden. Aangezien het aanblijven van Jorge Lorenzo als testrijder bij Yamaha niet zeker is, kreeg Valentino Rossi de vraag of hij Dovizioso als alternatief ziet zitten: “Zeker weten. Ik zou hem direct vastleggen als Dovi testrijder wil worden. Maar ik denk en ik hoop dat hij een plekje vindt om te racen want hij is jong en snel genoeg om te blijven racen.”

Lorenzo heeft in zijn testrol bij Yamaha pas twee dagen op een 2019-spec M1 afgelegd. Rossi en merkgenoot Fabio Quartararo begrepen niet waarom Yamaha niet met Lorenzo op het nieuwe asfalt van Misano ging testen terwijl de concurrentie dat wel deed. Later maakte het merk bekend dat het testteam, dat grotendeels in Japan is gevestigd, door de coronapandemie niet in staat was om naar Europa af te reizen.

Met medewerking van MotoGP-verslaggever Lewis Duncan