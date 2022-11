Viñales topt eerste ochtend MotoGP-test Valencia, Oliveira maakt indruk

Nog geen 48 uur nadat de laatste finishvlag van 2022 gevallen was, ging de pitstraat van het Circuit Ricardo Tormo in Valencia dinsdagochtend open voor de eerste test in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Michele Pirro was de eerste coureur die op de baan verscheen met de motor van MotoGP-wereldkampioen Francesco Bagnaia. De Ducati-testrijder deed een paar runs voordat Bagnaia en later ook zijn nieuwe teamgenoot Enea Bastianini in gang schoten. Bagnaia deed dat met redelijk kleine oogjes na de feestelijkheden die plaatsvonden na de bepaalde wereldtitel van zondag. Het kan in november best koel zijn in Valencia, maar daar was dinsdagochtend geen sprake van en meerdere coureurs kwam al vrij snel op de baan.

Fabio Quartararo was ook vroeg uit de veren en werkte een zeer productieve ochtend af. Tot de lunch reed Quartararo meer dan zestig ronden op het vier kilometer lange circuit. Na de Yamaha-man verscheen Joan Mir als eerste overstapper op de baan. Hij maakte zijn eerste meters met de Honda RC213V, uiteraard in neutrale kleuren omdat hij nog tot het eind van dit kalenderjaar onder contract staat bij Suzuki. Mir, die na de Valencia-test nog een operatie zal ondergaan vanwege arm pump, reed in de ochtendsessie maar liefst 39 ronden met een 1.31.560 als snelste tijd. Zijn teamgenoot Marc Marquez reed 31 ronden in de ochtend, hij kwam onder meer met een nieuwe koppeling en een volledig nieuwe versie van de RC213V in actie.

Naast Brad Binder debuteerde Jack Miller in de pitbox van Red Bull KTM Factory Racing. De Australiër was na de ochtendsessie 1,3 seconden langzamer dan de snelste man. Dat was vergelijkbaar met andere coureurs die de overstap maakten. Opvallend was wel dat Miller in zijn eerste run direct op het nieuwe prototype van de KTM zat. Normaal zou een rijder nog op een huidig model van start gaan, maar Miller reed vrijwel de hele ochtend op het 2023-model dat in de voorgaande raceweekenden al getest werd door Binder. Pol Espargaro keerde dinsdagochtend terug op een KTM MotoGP-machine en hij deed dat met een enorme glimlach op zijn gezicht. De Spanjaard kende een miserabel seizoen bij Honda en moet GasGas aan de hand nemen op jacht naar MotoGP-succes. Zijn rookie-teamgenoot Augusto Fernandez reed in de ochtendsessie 42 ronden met 1.32.238 als snelste tijd. Hij stond daarmee binnen twee seconden van Maverick Viñales.

De Spaanse Aprilia-rijder wordt gekscherend de wereldkampioen testen genoemd en dat kon dinsdag ook weer. Hij ging in de ochtendsessie aan de leiding met een 1.30.325. Hij en teamgenoot Aleix Espargaro gebruikten de ochtend om de zure nasmaak van een dramatische finaledag in Valencia weg te spoelen. Beide coureurs vielen uit en dat had gevolgen voor de drie kampioenschappen waar Aprilia en Espargaro voor reden. Miguel Oliveira maakte dinsdag zijn eerste meters met de Aprilia in het RNF-team. De Portugees kende een indrukwekkend debuut met 45 ronden en 1.30.936 als snelste ronde. Hij stond daarmee op zes tienden van Viñales.

Francesco Bagnaia reed 28 ronden op zijn eerste werkdag als wereldkampioen MotoGP. Met 1.31.527 deed hij niet vooraan mee, maar de rondetijden zijn in deze fase van het testwerk ook niet relevant. Zijn teamgenoot Enea Bastianini deed het vrij aardig. De nieuweling bij het fabrieksteam klokte 1.30.592 en stond nipt achter Jorge Martin. Luca Marini, Johann Zarco én Marco Bezzecchi stonden ook in de top-tien. Alex Marquez is de enige nieuwkomer bij Ducati, hij maakte de stap van Honda naar het team van Gresini. De voormalig wereldkampioen Moto2 en Moto3 stond op acht tienden van leider Maverick Viñales.

De MotoGP-test in Valencia duurt nog tot 17.30 uur.