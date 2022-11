Mir overweegt operatie als oplossing voor armproblemen

De Spanjaard reed reed zondag zijn laatste race voor Suzuki in het MotoGP-wereldkampioenschap. Joan Mir had tijdens de Grand Prix van Maleisië problemen met arm pump. Het was voor Mir de eerste keer dat hij last had van het compartiment syndroom in zijn onderarmen, maar toen het in Valencia weer voor ongemak zorgde, heeft hij de intentie uitgesproken om in de komende weken een operatie te ondergaan. Op die manier is hij weer helemaal hersteld als het voorseizoen in februari begint met de pre-season test in Maleisië.

“De vingers tintelden in de laatste vijf ronden”, zegt Mir, die zondag zesde werd in zijn laatste optreden met Suzuki. “Het had niet echt invloed op mijn rijden, daar ben ik blij mee, maar ik voelde wel iets en dat was niet fijn. We gaan met de artsen overleggen wat we kunnen doen.” Hij gelooft dat een operatie de enige manier is om er op korte termijn vanaf te komen. “Ik zou graag een operatie doen, we weten dat het de beste oplossing is.”

Mir stapte dinsdagmorgen voor het eerst op de Honda RC213V. Hij tekende eerder dit jaar na het aangekondigde vertrek van Suzuki een tweejarige deal bij het Honda-fabrieksteam.

Motoren van Joan Mir bij Repsol Honda Foto: German Garcia Casanova