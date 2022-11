Zeelenberg tevreden met transitie van Yamaha naar Aprilia voor RNF

RNF-teambaas Razlan Razali was eerder dit jaar in gesprek over contractverlenging met Yamaha, maar de Japanse fabrikant wilde slechts een deal voor een jaar doen. Het team vond bij Aprilia beter onderdak en tekende een tweejarig contract. Na de afsluitende Grand Prix van Valencia vertrokken rijders Darryn Binder en Cal Crutchlow uit de pitbox, werd het Yamaha-materiaal ingeleverd en kwamen de Aprilia’s in de RNF-pitbox. Dinsdagochtend werden de eerste meters gereden met het nieuwe materiaal. Een hectische transitie van de ene naar de andere fabrikant, maar volgens Zeelenberg verloopt het tot nu toe soepel.

“Het is duidelijk dat het een uitdaging geweest is om hier tijdig te staan, maar op dit moment zijn we heel tevreden met hoe het gaat”, zegt Zeelenberg dinsdag in gesprek met MotoGP.com. “Het gaat om het opzetten van alle nieuwe zaken, maar ook het stoppen met Yamaha in hetzelfde weekend als dat we beginnen met Aprilia is heel moeilijk. De zondag was nog een Yamaha-dag, we hebben alle onderdelen teruggebracht naar Yamaha en we leasen de motoren, dus alles moest terug. Maandag hadden we goed gepland en we waren goed georganiseerd voor de transitie naar Aprilia. Er moest in twee, drie maanden veel gepland worden om de transitie goed te laten verlopen. Iedereen moet weten wat er staat te gebeuren en wat ze moeten doen, met een groep van 25 tot 30 mensen kun je geen twijfels of veel vragen hebben.”

Rijders van KTM naar Aprilia: "Tot nu toe zijn ze blij"

Bij de overstap naar een ander merk komt ook kijken dat er nieuwe engineers van de motorleverancier in de pitbox verschijnen. Het Japanse Yamaha-personeel van afgelopen jaar is allemaal vertrokken, de Italianen van Aprilia zijn daarvoor in de plaats gekomen. “We hebben een paar kleine aanpassingen qua personeel, maar grotendeels blijft alles hetzelfde. Duidelijk is wel dat alle Yamaha-mensen onze pitbox verlaten hebben, Aprilia-mensen zijn daarvoor teruggekomen. We hebben Aprilia-mensen aan boord en zij zijn erg geïnteresseerd in de feedback van onze rijders, zeker ten opzichte van de motoren waar ze het afgelopen seizoen mee gereden hebben.”

Miguel Oliveira werkte een aardige ochtendsessie af. Hij klokte 1.30.936 in zijn eerste 45 ronden met de Aprilia RS-GP. De Portugees krijgt net als zijn teamgenoot Raul Fernandez een 2022-versie van de Aprilia onder zijn achterwerk. “De beide rijders zaten op de KTM en het eerste waar ze mee kwamen was dat de motor heel soepel reed. De overbrenging van het vermogen en het gedrag van de machine op de kerbstones is volgens hen heel goed, ze vinden het een motor die makkelijk te rijden is. Dat is een groot voordeel, daar hadden ze bij KTM moeite mee. Tot nu toe zijn ze blij, maar het duurt natuurlijk nog wel even voordat ze helemaal gewend zijn. Zeker voor Raul, hij heeft maar een jaar op de KTM gereden. Hij is blij en ik heb hem zien lachen, dat is een goed teken.”

RNF maakte afgelopen weekend bekend dat een nieuwe geldschieter voor het aanstaande seizoen gevonden is.