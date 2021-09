Na het veelbesproken vertrek bij Yamaha staat Maverick Viñales dit weekend in Aragon voor het eerst aan de start voor Aprilia. De Spanjaard moet flink wennen aan zijn nieuwe machine, maar heeft de stijgende lijn vooralsnog aardig te pakken. Van vrijdag op zaterdag won hij een seconde aan rondetijd en kwalificeerde zich niet onverdienstelijk als zeventiende. Na afloop erkende hij dat zijn rijstijl flink moet veranderen om in de kwalificatie met de RS-GP uit de voeten te kunnen.

“In de kwalificatie dacht ik niet al te veel na en deed ik hetzelfde wat ik altijd [op de Yamaha] al deed. Dat was totaal verkeerd”, erkende Viñales toen Motorsport.com hem vroeg of zijn rijstijl in de kwalificatie beter paste bij de Aprilia dan bij de Yamaha. “Ik ga bochten gewoon te hard in en ik moet mijn ronde op een andere manier gaan rijden. Het is goed voor het ritme maar niet voor een vliegende ronde. Ik moet het in mijn hoofd dus resetten, ik moet meer ronden rijden om te begrijpen hoe ik met de Aprilia een goede kwalificatie kan neerzetten. Al met al zijn we behoorlijk blij want er is nog veel winst te behalen. Dat is het belangrijkste. Ik moet de machine onder de knie krijgen, daar zijn veel ronden voor nodig. Voor het eerst in een jaar of drie heb ik met de harde band gereden. Dat pakte positief uit. Alles is gewoon anders. Ik moet dus blijven leren en hard blijven werken.”

Gevraagd naar de positieve punten van de RS-GP, zei de Spanjaard: “De acceleratie is heel erg goed. Ik moet de koppel nog onder de knie krijgen want dat is natuurlijk anders. Daar moet ik gewoon aan wennen om er het maximale uit te kunnen halen. Datzelfde geldt voor het remmen, daar moet ik ook aan werken. Dat is de voornaamste verandering.”

