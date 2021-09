Kwalificatie 1: Zarco en Binder doen wat ze moeten doen

Johann Zarco moest zich als enige van de rijders uit de top van het kampioenschap melden in Q1. De Fransman liet er geen gras over groeien. In de eerste runs dook Zarco als eerste in de 1.47, op dat moment zeven tienden sneller dan nummer 2 Alex Marquez. Brad Binder dook in het riante gat met de tweede tijd, op vier tienden van de snelste man.

Met nog een paar minuten op de klok gingen alle rijders voor hun ultieme ronde nogmaals naar buiten. Maverick Viñales begon als eerste en klokte knap de derde tijd van het moment, op pas zijn vierde dag op de Aprilia. Daarachter waren echter nog heel wat mannen bezig aan snelle ronden. Danilo Petrucci maakte een goede stap met precies dezelfde rondetijd als Binder en klom daarmee op naar P2, maar Binder was op dat moment nog bezig aan een snelle ronde. De KTM-rijder bleef op een paar honderdsten van Zarco steken, maar klom wel weer op naar de belangrijke tweede stek. Zarco schraapte nog een paar duizendsten van zijn beste tijd af en verstevigde zijn leiding.

In de laatste ronde maakte Binder een fout en kon hij zijn tijd niet meer verbeteren, maar daar werd hij niet voor bestraft door zijn collega’s. Iker Lecuona klom nog wel op naar de derde stek op twee tienden van de snelste man. Alex Marquez en Cal Crutchlow complimenteerden de top-vijf. Alex Rins was de voornaamste teleurstelling: de thuisrijder begint de race als twintigste, net voor Valentino Rossi. Viñales kan met P19 terugkijken op een prima eerste kwalificatie in dienst van zijn nieuwe werkgever.

Kwalificatie 2: Ducati 1-2 in Aragon

Marc Marquez koos als eerste het asfalt, maar begon met een relatief rustige ronde. De eerste echt competitieve tijd kwam op naam van Enea Bastianini, die een 1.47.578 liet noteren in zijn eerste optreden in Q2. Lang kon hij niet genieten van de eerste plaats want Ducati-teamgenoten Francesco Bagnaia en Jack Miller doken daar direct onder. Marquez meldde zich in de top met zijn tweede ronde, die goed genoeg bleek voor de tweede stek. Fabio Quartararo volgde als vierde na zijn eerste getimede ronde.

Jorge Martin liet zijn talent nogmaals zien met een 1.46.878, goed voor de voorlopig snelste tijd. Lang kon de Spanjaard daar niet van genieten, want Quartararo dook er in zijn tweede vliegende ronde nog eens anderhalve tiende onder en verwees daarmee drie Ducati’s een plekje terug. De Fransman kende bovendien nog een matige eerste sector waar hij een aantal tienden liet liggen.

Met nog een handvol minuten te gaan, ging het veld los voor een tweede run. Bagnaia ging er als eerste goed voor zitten met rode sectoren en zette een sensationele tijd neer. Zijn 1.46.322 was drie tienden sneller dan het ronderecord en zette de concurrentie op minimaal vier tienden. Quartararo liet het er niet bij zitten en was in de eerste sector welgeteld een duizendste sneller, maar maakte vervolgens een foutje in bocht 12. De WK-leider moest zodoende opnieuw beginnen.

Marquez klom met zijn laatste snelle ronde sterk op naar de derde tijd, slechts negen duizendsten achter Quartararo. De Yamaha-rijder was echter sterk bezig met rode sectoren maar kon het niet afmaken. Hij verbeterde zijn tijd weliswaar, maar werd direct door Jack Miller terugverwezen tot de derde stek. Zo werd het een 1-2 voor de Ducati’s van Bagnaia en Miller.

Marquez volgde op de vierde stek, voor Martin en Aleix Espargaro met opnieuw een sterk optreden. De Aprilia-rijder duwde wereldkampioen Joan Mir naar de derde rij, naast Pol Espargaro en Enea Bastianini. Brad Binder had geen nieuwe achterbanden meer over na zijn optreden in Q1 en sloot achter Zarco en Nakagami aan als twaalfde.

Uitslag kwalificatie MotoGP Grand Prix van Aragon