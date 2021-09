Op het Spaanse MotorLand Aragon claimde Francesco Bagnaia zijn tweede pole van het seizoen 2021 en de vijftigste voor Ducati in de MotoGP. De Italiaan dook zo’n drie tienden onder het ronderecord, dat al sinds 2015 stond. Daar konden zijn concurrenten niet aan tippen. Teamgenoot Jack Miller zorgde wel voor de eerste Ducati 1-2 sinds de Grand Prix van Aragon 2018.

“Ik ben ontzettend blij, want om eerlijk te zijn had ik niet verwacht zo’n tijd te kunnen rijden”, blikte Bagnaia bij Sky Sports terug op zijn recordronde. “Het is heerlijk om zo’n tijd neer te zetten: het is al een aantal jaar geleden dat dit record werd neergezet, in 2015, dus het geeft me veel energie."

De Ducati-rijder onthulde het geheim achter zijn pole: hij had namelijk goed gekeken naar de data van merkgenoot Jorge Martin in de laatste bocht: “Toen ik de data van Martin zag, wist ik dat ik daar veel kon winnen. Daar heb ik een belangrijke stap gezet. Hij rijdt hem meer Moto2-/Moto3-stijl: een beetje remmen, laten rollen en heel wijd uitkomen. Ik kon hem binnen de lijntjes houden en ik denk dat ik daar het verschil heb gemaakt. Ik dacht dat ik wat wijd zou gaan maar de motor stuurde heel goed in. Dat maak je alleen mee in dit soort vliegende ronden. Wanneer het lukt, voelt het geweldig.”

De polesitter hoopt de goede uitgangspositie op zondag om te zetten in een klinkend resultaat: “Mijn snelheid was ontzettend goed, met name in VT4. Fabio was ook erg snel maar naar mijn mening was Marquez het beste. Onze snelheid was echter ook goed en we konden de banden goed in leven houden. We zijn voorbereid en klaar voor de race.”

Volledige startopstelling voor de Grand Prix van Aragon: