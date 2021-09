Bagnaia blijft Nakagami nipt voor en topt warm-up in Aragon

De ochtend begon op MotorLand Aragon met laaghangende bewolking. De warm-up van de Moto3 en Moto2 werd daarom ingekort, terwijl de mannen in de MotoGP 25 minuten later dan gepland aan hun sessie begonnen. Tegen de tijd dat de warm-up begon, kreeg de zon alweer de ruimte. Onder die goede omstandigheden bleek Francesco Bagnaia de snelste. De Ducati-rijder, die later vandaag vanaf pole-position mag beginnen, noteerde laat in de sessie 1.48.054.

Daarmee was Bagnaia marginaal sneller dan Takaaki Nakagami. De Japanner stond lang bovenaan met zijn 1.48.084, maar zag uiteindelijk alleen Bagnaia nog onderdoor komen. Joan Mir noteerde de derde tijd, voor Jack Miller en Aleix Espargaro. Daarachter ging Alex Rins naar de zesde tijd, voor Jorge Martin. Kampioenschapsleider Fabio Quartararo kwam niet verder dan de achtste tijd, terwijl Enea Bastianini en Marc Marquez de top-tien completeerden.

Helemaal probleemloos verliep de warm-up overigens niet. Halverwege de sessie ging Alex Marquez onderuit in bocht 7. De LCR Honda-rijder bleef ongedeerd en keerde daarna op tijd terug in de pits om op zijn tweede motor nog even de baan op te gaan.

Uitslag MotoGP GP van Aragon - Warm-up