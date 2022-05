Van de 297 Grand Prix waar Jorge Lorenzo aan meedeed won hij er 68, waarvan 47 in de MotoGP. In totaal stond hij 152 keer op het podium en 69 maal op pole-position. De piloot die steevast uitkwam met startnummer 99 debuteerde in 2008 in de MotoGP en reed tot en met 2019 voor de fabrieksteams van achtereenvolgens Yamaha, Ducati en Honda. Hij werd MotoGP-kampioen in 2010, 2012 en 2015.

Naast Valentino Rossi, Casey Stoner en Dani Pedrosa was Marc Marquez een van zijn grootste rivalen in de koningsklasse. In Lorenzo's laatste seizoen deelden ze de garage van het Repsol Honda Team. Volgens Marquez is de toetreding van Lorenzo tot de galerij der groten meer dan terecht. "Hij was een van die speciale coureurs", zei hij kort voor de benoeming van Lorenzo. "Je kunt een grote rijder zijn en je kunt een kampioen zijn. En hij was een van de speciale rijders, iemand met een sterke persoonlijkheid. Of je het met hem eens was of niet, hij had persoonlijkheid en was erg sterk. In zijn beste dagen was hij zo goed als onverslaanbaar. Hij reed dan op een ongelooflijke manier. Hij was erg-erg snel en zeer constant. Ik heb veel respect voor hem en heb veel geleerd tijdens mijn gevechten met Jorge."

De combinatie van Lorenzo's sterke persoonlijkheid en zijn stuurmanskunsten maakt "het verschil", aldus Marquez. De Honda-coureur, zelf achtvoudig wereldkampioen waarvan zes keer in de MotoGP, waagt zich niet aan een rangschikking van de piloten die tot nu toe zijn uitgeroepen tot MotoGP-legende, waaronder Rossi, Mick Doohan, Kenny Roberts, Giacomo Agostini, Wayne Rainey, Freddie Spencer en John Surtees. "Dat is onmogelijk. Ik houd daar ook niet van. Iedere rijder had zijn periode en zijn goede jaren."

Marquez was zaterdag bij de officiële toetreding van Lorenzo tot de Hall of Fame, samen met onder meer Pedrosa en diverse huidige MotoGP-sterren zoals Alex Rins, Jack Miller en Jorge Martin. De vorige coureur die uitgeroepen werd tot MotoGP-legende was Rossi, in 2021. Komende maand zal Max Biaggi zich tijdens de Italiaanse Grand Prix op Mugello bij de eliteclub gaan voegen.