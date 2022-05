Jorge Lorenzo onderscheiden als MotoGP Legend in Jerez

Jorge Lorenzo werd in de MotoGP wereldkampioen in 2010, 2012 en 2015 en schreef daarnaast in 2006 en 2007 ook nog het kampioenschap in de 250cc-klasse op zijn naam. Hij won in de MotoGP maar liefst 47 races, stond 114 keer op het podium en verzamelde 43 pole-positions. Lorenzo boekte zijn grootste successen met Yamaha, maar stapte in 2017 over naar Ducati. Voor dat merk won hij in 2019 enkele races, hij is daarmee een van de weinige coureurs die voor twee verschillende MotoGP-fabrikanten races gewonnen heeft. In 2019 stapte Lorenzo over naar het Honda-fabrieksteam, maar na een seizoen vol blessures besloot hij de helm aan het eind van dat jaar aan de wilgen te hangen. Lorenzo was nog actief als testrijder voor Yamaha en is tegenwoordig als commentator actief voor de Spaanse televisie.

Tijdens een ceremonie in Jerez werd Lorenzo uitgeroepen tot MotoGP Legend, eerder werden Valentino Rossi, Dani Pedrosa en Casey Stoner al toegevoegd aan de Hall of Fame. De coureur uit Palma zegt vereerd te zijn door de onderscheiding: “Na twintig jaar zit ik hier na alles wat ik bereikt heb. Ik heb nu het niveau bereikt van mijn 125cc-rivalen. Maar ik denk dat ik afgezien van Valentino Rossi net zoveel had kunnen winnen als elke andere coureur in het kampioenschap. Ik heb veel prachtige mensen ontmoet, ik heb tegen de beste rijders ter wereld gereden. Vandaag krijg ik deze prijs van Dorna, ze hebben me altijd zo goed behandeld en dit betekent voor mij nog meer dan mijn kampioenschappen. Alle legendes zijn kampioenen, maar niet alle kampioenen zijn ook legendes. Ik ben heel gelukkig met mijn onderscheiding.”

Lorenzo had eigenlijk vorig jaar de MotoGP Legends-onderscheiding al moeten krijgen, maar dat ging vanwege het coronavirus niet door. Op vier wielen is Lorenzo nog wel altijd actief. Hij deed recent mee tijdens de Porsche Supercup-wedstrijd in Imola en racet dit jaar een volledig seizoen in de Porsche Carrera Cup Italië.