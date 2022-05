Startopstelling voor de MotoGP Grand Prix van Spanje

Francesco Bagnaia klokte in de tweede kwalificatiesessie een 1.36.170. Dat was een nieuw ronderecord voor de MotoGP in Jerez. Fabio Quartararo verbeterde zich nog in de slotfase, maar bleef op ruim vier tienden steken. Qua racetempo lijken Bagnaia en Quartararo een stap boven de andere coureurs te staan. Aleix Espargaro eindigde op zeven tienden achterstand van Bagnaia op de derde plek en toonde zich opnieuw competitief.

De tweede startrij wordt aangevoerd door Jack Miller. Hij was sneller dan Marc Marquez, de laatste die binnen een seconde van Bagnaia eindigde. Johann Zarco was de derde GP22-rijder in de top-zes. LCR Honda-rijder Takaaki Nakagami werd zevende voor Marco Bezzecchi en oud-wereldkampioen Joan Mir. Jorge Martin start vanaf de tiende startplek.