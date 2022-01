Marc Marquez raakte in oktober geblesseerd toen hij op de enduro-motor aan het trainen was. Hij liep een hersenschudding op en kreeg weer te maken met oogproblemen, waardoor hij niet scherp kon zien. Dit gebeurde in 2011 ook toen hij in de Moto2-klasse reed. Hoewel dergelijke blessures zich moeilijk laten voorspellen, voelde Marquez de laatste dagen steeds meer verbetering. Het was voor Repsol Honda ook reden om er donderdag nog een persbericht uit te sturen waarin de voortgang van Marquez nogmaals onderstreept werd.

“Ik ben erg blij dat ik na drie moeilijke maanden eindelijk weer kan rijden”, vertelde Marquez tijdens de Q&A van Honda. “Sinds het ongeluk met de enduro-motor heb ik het moeilijk gehad. Ik heb het advies van de artsen gevolgd, dat zijn dezelfde mensen die me in 2011 ook begeleid hebben toen ik dezelfde blessure had. Zij hebben me geholpen, het was een heel traag proces en we wisten ook dat het lang ging duren. Er was een zenuw die rechtstreeks invloed had op de spier, precies diezelfde zenuw was nu weer beschadigd. Het is moeilijk geweest, je weet nooit hoe zoiets verder gaat. De laatste weken gaat het echt vooruit en deze week heb ik een check gehad bij de dokter en die heeft mijn gevoel bevestigd. Ik kreeg toestemming om weer te rijden op de motor. Ik koos voor de crossmotor omdat ik daarop ook geblesseerd ben geraakt, maar ook omdat die veeleisend is in de training. Je moet precies zijn en echt scherp zijn om goed met zo’n motor te rijden. Het resultaat was heel positief en nu kijk ik uit naar de volgende stap. Ik hoop ergens in de komende weken met de CBR weer op een GP-circuit te rijden.”

Snelheid opbouwen

Over een kleine drie weken begint in Sepang de eerste wintertest voor het nieuwe MotoGP-seizoen. Voor die tijd wil Marquez meters maken om zeker te weten dat hij daar fit genoeg aan de start kan verschijnen. “Ik heb meer tijd nodig op de motor en het liefst zou ik op een GP-circuit rijden, ik wil 100 procent zeker zijn dat ik me goed voel als de wintertest begint. Ik wil weten of ik een normaal seizoen kan draaien.” Daar wordt het vooral zaak om te kijken of Marquez het rijden een hele dag kan volhouden. “De dokter wil weten of ik een hele dag op hoge snelheid kan rijden, ik moet veel ronden maken. En dan is het afwachten of ik nog problemen heb wanneer ik moe begin te worden. Dat zullen we evalueren en zo zijn er nog wel wat dingen die we moeten bekijken voordat we naar de test in Maleisië gaan.”

Voor nu lijkt het erop dat Marquez geen nieuwe operatie nodig heeft aan zijn ogen, maar ook niet vanwege de armblessure die hij in de zomer van 2020 opliep.