Marquez weer terug op de motor, Repsol Honda positief over herstel

Nadat Marc Marquez de Grand Prix van Emilia-Romagna op zijn naam schreef, moest hij de laatste twee ronden van het MotoGP-seizoen 2021 laten schieten. De Grand Prix van de Algarve sloeg hij over nadat hij een hersenschudding opliep bij een valpartij van nota bene een crossmotor. De seizoensfinale in Valencia moest hij missen door een oogblessure. Marquez kampte niet voor het eerst in zijn carrière met diplopie, oftewel dubbelzien. Het is een oude kwaal die Marquez in 2011 al opliep tijdens het Moto2-weekend in Maleisië.

Vlak voor de kerstdagen liet het Repsol Honda Team weten dat Marquez geen operatie zal ondergaan. Uit een nieuwe persverklaring blijkt dat het herstel voorspoedig verloopt. Zo heeft Marquez groen licht gekregen om voor het eerst in drie maanden weer op een motor te trainen. "Marc Marquez heeft afgelopen maandag een medisch onderzoek ondergaan bij Dr. Sánchez Dalmau om zijn dubbelzien te analyseren", valt in het persbericht te lezen. "De oogarts bevestigde een duidelijke verbetering in het gezichtsvermogen van de achtvoudig wereldkampioen."

Dat gezichtsvermogen was zozeer verbeterd dat Marquez het weer aandurfde om zichzelf goed op de proef te stellen. "Door deze vooruitgang heeft de Repsol Honda-coureur toestemming gekregen om weer op een motorfiets te stappen. Door Marquez en zijn team werd er meteen voor de motorcross, de meest veeleisende discipline op twee wielen, gekozen. Na een afwezigheid van drie maanden keerde de Spanjaard terug naar het circuit van Ponts (Lleida)en na een aantal runs was zijn gevoel op de motor meer dan optimistisch."

De Repsol Honda-formatie laat weten dat het rijden op een circuit de eerstvolgende stap in het herstel is. Stip aan de horizon is daarbij de MotoGP-test in Sepang. Tussen 31 januari en 2 februari vindt daar een shakedown-test plaats, op 5 en 6 februari wordt er vervolgens een officiële MotoGP-test georganiseerd. Als Marquez ook tijdens zijn trainingen op het circuit fit genoeg blijkt, dan kan hij in Maleisië voor het eerst kennismaken met de RC213V - de Honda-machine voor 2022.