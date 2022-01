Vernieuwd MotoGP-team Gresini Ducati onthult motor voor 2022

Het team van wijlen Fausto Gresini werkte de afgelopen jaren samen met Aprilia, maar eind 2020 werd besloten om vanaf dit jaar weer op eigen benen te staan. Die beslissing werd genomen voordat teambaas Gresini met corona in het ziekenhuis opgenomen werd, waar hij in februari aan de gevolgen van het longvirus overleed. Sindsdien heeft de weduwe van de oud-coureur het team onder haar hoede en is de wens om weer zelfstandig te worden doorgezet. Gresini Racing vond in Ducati een geschikte partner, de beide coureurs rijden dit seizoen op de GP21 waarmee in 2021 maar liefst zeven races gewonnen werden.

Fabio Di Giannantonio maakte al langer deel uit van de Gresini-formatie, hij had in 2020 al een voorcontract om de overstap te maken naar het hoogste niveau. Di Giannantonio werd in 2018 tweede in het wereldkampioenschap Moto3 en maakte de overstap naar het tweede niveau. Daar kende hij wisselende successen, maar in 2021 won hij zijn eerste race. Hij stond daarnaast nog driemaal op het podium met een zevende plaats in de eindstand als gevolg. Het zijn geen cijfers die net zo overtuigen als zijn mede-nieuwkomers in de MotoGP, maar de coureur uit Rome heeft zijn potentie de afgelopen jaren voldoende laten zien om in aanmerking te komen voor zijn debuut in de topklasse van de motorracerij.

Enea Bastianini staat onder contract bij fabrikant Ducati en kwam afgelopen seizoen uit voor laagvlieger Avintia. Dat team is nu opgedoekt en de Italiaanse constructeur vond voor La Bestia onderdak bij de formatie van Gresini, waar hij geen onbekende is. Bastianini debuteerde in 2015 voor Gresini in Moto3 en reed twee fantastische seizoenen waarin hij derde en tweede eindigde in het klassement. Na het winnen van de Moto2-wereldtitel stapte hij in 2021 over naar de MotoGP waar hij indruk maakte. Na een stroeve eerste seizoenshelft eindigde hij in de laatste zes races van het seizoen telkens in de top-tien en stond hij in beide Misano-races op het podium. In het klassement was de elfde plek zijn deel.

Gresini Racing koos voor 2022 de lichtblauwe kleur als thema, de kleurstelling van de machines is daar ook op afgestemd.

Meer foto's van de nieuwe MotoGP-machine van Gresini Ducati:

Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing 1 / 4 Foto door: Gresini Racing Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing met Nadia Padovani 2 / 4 Foto door: Gresini Racing Enea Bastianini, Gresini Racing 3 / 4 Foto door: Gresini Racing Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing 4 / 4 Foto door: Gresini Racing