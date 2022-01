Marquez terug op het circuit ter voorbereiding op MotoGP-rentree

De Spanjaard liep vorig jaar november een hersenschudding op bij een val tijdens een motorcrosstraining. Als gevolg daarvan kreeg Marc Marquez last van dubbelzien, een probleem waarmee hij in 2011 ook kampte na een crash in de Moto2. Door de oogproblemen moest de Honda-rijder de laatste twee ronden van het seizoen aan zich voorbij laten gaan. Marquez kreeg vorige week weer toestemming van zijn dokter om op een motor te stappen.

Zijn eerste meters reed hij op een crossmotor, waarna de volgende stap een test op het circuit moest worden. ”Ik koos voor de crossmotor omdat ik daarop ook geblesseerd ben geraakt, maar ook omdat die veeleisend is in de training. Je moet precies zijn en echt scherp zijn om goed met zo’n motor te rijden. Het resultaat was heel positief en nu kijk ik uit naar de volgende stap”, zei Marquez, die geen nieuwe oogoperatie nodig lijkt te hebben, afgelopen vrijdag nog.

Die volgende stap volgde zondag dus al op een RC213V-S, de straatversie van zijn MotoGP-motor. Het Honda-fabrieksteam deelde beelden van Marquez in actie op het circuit van Portimao op social media. Over het belang van een test op een Grand Prix-circuit verklaarde Marquez eind vorige week: “Ik wil honderd procent zeker zijn dat ik me goed voel als de wintertest begint. Ik wil weten of ik een normaal seizoen kan draaien. En de dokter wil weten of ik een hele dag op hoge snelheid kan rijden. Ik moet dus veel ronden zien te rijden en dan is het afwachten of ik nog problemen heb wanneer ik moe begin te worden. Dat zullen we evalueren en zo zijn er nog wel meer dingen die we moeten bekijken voordat we naar de test in Maleisië gaan.”

Marquez won vorig jaar drie MotoGP-races, nadat hij begin 2021 was teruggekeerd van een zware armblessure die hem heel 2020 aan de kant had gehouden. In het kampioenschap eindigde de 28-jarige Catalaan als zevende, waarmee hij de beste Honda-rijder was, ondanks dat hij in totaal vier races had gemist en in nog eens vier andere niet aan de finish was gekomen.

