Marc Marquez zal volgende week voor de vierde keer in twee jaar geopereerd worden aan zijn rechterarm. Het is een operatie waar doorgaans een revalidatie van vijf maanden voor staat. Het is waarschijnlijk dat Marquez dit seizoen niet meer aan de start van een MotoGP-race komt. Motorsport.com heeft vernomen dat het een operatie is om de arm van Marquez beweeglijker te maken. Door eerdere ingrepen is de stand van de arm veranderd waardoor de coureur moeite heeft om zich soepel te bewegen op de MotoGP-machine.

"We hebben vrijdag de informatie gekregen dat deze operatie plaats kan vinden", zegt Repsol Honda-teambaas Alberto Puig Dat was eerder niet mogelijk omdat het bot nog te zacht was. Nu is dat beter en is dit het moment voor de operatie. Marc stopt na dit weekend en zal naar de Verenigde Staten reizen waar hij onder het mes zal gaan."

De ellende voor Marquez begon in de zomer van 2020, toen hij in de openingswedstrijd van het seizoen zijn rechterarm brak. Na een eerste operatie probeerde hij vier dagen later alweer te rijden, maar dat bleek niet verstandig. Een week later werd duidelijk dat de titaniumplaat die de breuk bij elkaar moest houden, gebroken was. Hij bleef vanaf dat moment aan de kant. Vorig jaar april keerde hij terug tijdens de Grand Prix van Portugal. Hij won de races in Amerika en Duitsland, maar werd nog altijd gehinderd door zijn fysieke toestand.

"Ik kan er dit seizoen absoluut niet van genieten", zegt Marquez. "Ik ben aan het worstelen, heb pijn en heb geen kracht. Mijn prestaties zijn niet goed genoeg en ik wil het beter doen. Dit is het moment om de operatie te doen. Ik heb voorgesteld het te doen op het moment dat ik last had van mijn zicht, maar dat vonden te artsen te riskant."

De Spanjaard stond dit seizoen nog niet op het podium. Hij ontbrak tijdens de GP’s in Indonesië en Argentinië, maar heeft sindsdien ook niet naar behoren gepresteerd. Hij liet in Frankrijk weten “niet klaar te zijn om te vechten” voor de wereldtitel. De Honda-kopman staat tiende in het klassement op 48 punten van kampioenschapsleider Fabio Quartararo.