Waarom Marquez een half seizoen opoffert voor een vierde operatie

Het is achttien maanden geleden dat Marc Marquez voor het laatst geopereerd werd aan zijn armblessure, maar aankomende week staat er een nieuwe ingreep voor hem gepland in de Mayo Kliniek in het Amerikaanse Rochester. Daarmee zijn de geruchten die dit weekend de ronde deden in Mugello waarheid geworden. Het nieuws werd wereldkundig gemaakt tijdens een speciaal ingelaste persconferentie na de kwalificatie. Daarin gaf teambaas Alberto Puig een samenvatting van de situatie waarin zijn coureur de afgelopen maanden gezeten heeft.

“Zoals jullie allemaal weten is het achttien maanden geleden dat Marc voor het laatst geopereerd is aan de rechter bovenarm”, zegt Puig. “Sindsdien is het een lang proces van herstel geweest. Met zijn medische crew in Madrid, met dokter Angel Ruiz Cotorro en dokter Samuel Antuna. Ze hebben heel veel tijd gestoken in zijn herstel. Natuurlijk heeft Marc ook veel vooruitgang geboekt, maar zijn positie op de motor is niet wat hij nodig heeft om te racen en te voldoen aan zijn verwachtingen in een Grand Prix-weekend.”

Het is de belangrijkste reden voor Honda om het huidige seizoen op te offeren. Marquez staat tiende in het kampioenschap, heeft nog geen podium gehaald en in zijn huidige toestand gaat het ook niet gebeuren dat hij mee kan doen om de wereldtitel. Het komt er in feite op neer dat Marquez zijn rechterarm en schouder niet optimaal kan gebruiken omdat hij niet beweeglijk genoeg is. Daarom moet hij compenseren met zijn linkerarm en schouder. Dat zorgt voor complicaties waardoor hij in feite altijd met pijn aan het rijden is.

Operatie was eerder niet mogelijk

Dat is ook met de artsen besproken en daaruit kwam naar voren dat een operatie de enige optie is om de situatie te verbeteren. “Sinds ik weer op de motor zit, voel ik een beperking. Zelfs met die beperking heb ik niet opgegeven, ik ben blijven pushen en heb geprobeerd het advies van de artsen op te volgen. Maar ik kan niet genieten van het rijden, ik heb pijn en geen kracht. Ik kan niet rijden zoals ik wil. Ik probeer te compenseren en krijg daardoor steeds meer last van de linkerkant van mijn lichaam. Mijn prestaties zijn niet slecht, maar het is niet wat ik wil. Dat we hebben we een tijd geleden besproken met de artsen.”

Marquez wilde de operatie eigenlijk eind vorig jaar al doen, toen hij niet meer kon rijden vanwege problemen met diplopie. “Toen heb ik het aan de artsen voorgelegd, maar dat kon niet doorgaan omdat het bot op dat moment nog te zacht was. Het risico was te groot en ik wilde voor mezelf kiezen. Ik ben rustig gebleven, maar ik voelde geen verbetering meer. Daarom heb ik het in Jerez weer ter sprake gebracht.” De ingreep wordt uitgevoerd in de Amerika, waar men de afgelopen weken een uitgebreid onderzoek uitgevoerd heeft. “De artsen hebben mijn botten in 3D laten printen om te zien hoe we meer bewegingsvrijheid konden creëren. Hij heeft mij vrijdag om 12 uur gebeld, tussen de beide trainingen door, en toen hebben we afgesproken om de operatie zo snel mogelijk uit te voeren.”

Focus ligt op 2023

Tijdens de ingreep zullen schroeven en plaatjes verwijderd worden, maar zullen er ook andere zaken aangepast worden om de stabiliteit van het schouder te verbeteren en de ‘externe rotatie’ van de arm te verbeteren. “Ik heb geen idee”, zegt Marquez over het herstel. “Na de operatie zullen we kijken, zegt de arts. Het gaat lang duren. Dit is voor mij het moment om het te doen, zo verder gaan is voor mij geen doen. Ik ben aan het worstelen, elk weekend is een nachtmerrie omdat ik moet blijven pushen. Ik weet niet wanneer ik er weer ben, maar het doel blijft hetzelfde en dat is dat ik terug wil komen. Om dat te bereiken beginnen we nu met de voorbereiding op 2023. Ik ben blij met de steun van Honda, ze steunen me en geloven in dit proces. Ik kan op dit moment op sommige circuits misschien wel op het podium staan, maar ik kan niet rijden op de manier zoals ik wil.”

Marquez heeft zich gerealiseerd dat er dit seizoen niet veel te halen valt en gelooft dat hij er weer bovenop kan komen. Hij offert daarom een half seizoen op, maar gaat ervoor om in 2023 weer fit aan de start te staan. “Mijn mentaliteit is altijd een van mijn sterke punten geweest. Als ik niet dit karakter had, had ik al heel lang opgegeven. Maar als je iets wilt, moet je daarvoor werken en blijven pushen. Het is waar dat veel mensen mijn situatie niet begrijpen en allerlei bullshit uitkramen. Ik weet waar ik sta, ik ken mijn limiet op dit moment en weet ook wat ik wel kan. Ik kan er op dit moment niets meer van maken. Mijn uitspraken van de afgelopen races komen nu iets meer in context te staan, ik voelde al heel lang de beperkingen. In Portimao, Jerez en de Jerez-test kon ik steeds maar twintig ronden rijden. Ik voelde geen verbetering en dat moet je doen als je vooruit wil. Ik laat me omringen door mensen die in mij geloven, zoals Honda en mijn team. Daar luister ik naar. Dit is niet het ideale moment om zo’n operatie te doen halverwege het seizoen, maar voor de toekomst is dit wel het beste. Daar geloof ik in. De artsen hebben me gevraagd dit te doen en ik geloof dat dit het beste is.”

Zondag rijdt Marquez zijn voorlopig laatste race. Of hij dit seizoen nog in actie komt, is niet duidelijk. Voor een dergelijke ingreep staat normaal een revalidatie van vijf maanden. HRC-testrijder Stefan Bradl zal voorlopig de honneurs waarnemen, is de verwachting.