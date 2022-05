Di Giannantonio stunt met fabelachtige pole-position in Mugello

Kwalificatie 1: Miller bestolen van plek in Q2

Het was een stralend weekend in Mugello, maar ook de weergoden willen dit weekend een woordje meespreken in de debatten. Halverwege de vierde training begon het te regenen en dat bracht voor veel coureurs problemen met zich mee. Het regende niet echt door over het hele circuit, waardoor de wisselende omstandigheden het heel moeilijk maakten om tot een goede bandenkeuze te komen. In het eerste deel van de kwalificatie kwamen alle coureurs in de eerste run met regenbanden op de baan, maar het was simpelweg te droog. Miguel Oliveira was op de regenbanden van Michelin de snelste met 1.55.380, maar zijn teamgenoot Brad Binder ging halverwege de sessie op slicks naar buiten. De timing van de Zuid-Afrikaan was perfect, hij noteerde 1.52.402 in zijn eerste ronde en was daarmee ruim sneller dan wie dan ook.

Het was ook voor de andere rijders een teken om over te stappen op de tweede motor. Marc Marquez, van wie gedacht wordt dat hij na dit weekend weer onder het mes moet, noteerde 1.48.843 met Miller op zes tienden van een seconde. Een ronde later waren de twee weer een stuk rapper, maar was rookie Fabio di Giannantonio nóg sneller. Hij ging met 1.47.649 naar de eerste plaats. Oliveira kwam daar net achter tot de vierde plek, hij kwam bij het vallen van de vlag over de meet en zijn kwalificatie zat er derhalve op. Alleen Miller, Di Giannantonio én Marquez konden nog een ronde doen. Miller verbeterde zich, maar Marquez ging een fractie rapper en ook Di Giannantonio daar weer net achter ging harder. De 23-jarige coureur uit Rome ging voor het eerst in zijn MotoGP-loopbaan naar Q2.

Marc Marquez werd tweede. De leider van het treintje – Jack Miller – bleef zodoende buiten de top-twee steken en start zondag vanaf de dertiende startplek. Michele Pirro eindigde op de vierde plek voor Miguel Oliveira en Brad Binder. Joan Mir werd zesde voor Alex Marquez en Remy Gardner. Darryn Binder maakte de top-tien compleet voor Alex Rins, Lorenzo Savadori en Franco Morbidelli. Maverick Viñales, Raul Fernandez en Andrea Dovizioso waren de hekkensluiters in Q1.

Uitslag: Q1 MotoGP Grand Prix van Italië

Kwalificatie 2: Rookies schitteren in lastige omstandigheden

Met Di Giannantonio en Marquez was het twaalftal voor het tweede deel van de kwalificatie compleet. Terwijl het onweer in de verte nog steeds over de heuvels bulderde en het weer donker werd, gingen de coureurs in allerijl naar buiten om snel een tijd te zetten voordat er meer regen zou vallen. Bij het uitrijden van de pits nam Marquez de leiding en dat kwam hem duur te staan. In bocht 2 ging hij van het gas en werd hij van de machine gelanceerd. De voorvork van de Honda brak en er kwamen ook vloeistoffen uit de machine, die in de brand vloog. De wedstrijdleiding was genoodzaakt de rode vlag te zwaaien. Marquez was op zijn beurt ongedeerd en keerde vrij snel terug in de pitbox.

Zo’n tien minuten later waren de vloeistoffen opgeruimd en kon de kwalificatie hervat worden. De technici van Honda hadden de tweede motor van Marquez intussen geprepareerd en ook hij was weer van de partij. Het was in de tussentijd niet harder gaan regenen waardoor alle rijders gewoon weer op slicks naar buiten kwamen. Di Giannantonio gebruikte zijn ervaring uit de eerste sessie optimaal door meteen een paar snelle ronden te produceren. Met 1.46.907 was hij de rapste man op de baan met nog vijf minuten te gaan. Bagnaia kwam tot op vier tienden van een seconde, maar in de laatste minuten waren er meer coureurs die tot een verbetering kwamen.

Alle coureurs bleven op de baan en bleven vechten om tot snellere tijden te komen, maar andermaal was het de laatste man die de snelste tijd noteerde. Fabio di Giannantonio flikte het voor Gresini Ducati. Hij klokte 1.46.156 in zijn laatste ronde en kreeg gezelschap van Marco Bezzecchi en Luca Marini op de eerste rij. Namens VR46 werden zij tweede en derde. Johann Zarco werd vierde voor Francesco Bagnaia. Ducati bezette daarmee de volledige top-vijf op de grid.

Fabio Quartararo was de eerste non-Ducati op de grid, hij werd zesde voor Aleix Espargaro. Takaaki Nakagami was de beste Honda-rijder op de achtste plaats, Pol Espargaro werd negende. Enea Bastianini kon zijn teamgenoot niet bijhouden en werd tiende voor Jorge Martin van Pramac Ducati en hekkensluiter Marc Marquez.

Uitslag: Q2 MotoGP Grand Prix van Italië