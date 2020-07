Marquez breekt bovenarm bij crash in Jerez

Marquez werkte zondag een opmerkelijke race af op het circuit van Jerez. De coureur vertrok vanaf de derde startplek en nam de leiding in de wedstrijd tot hij in de vierde ronde van de baan schoot in de vierde bocht. De coureur bleef op miraculeuze wijze overeind, maar moest zijn race vanaf de zestiende plaats herbeginnen. Dat ging fantastisch, Marquez kwam terug tot de derde plek en reed achter Maverick Viñales in de jacht op de tweede plaats.

In de 21ste ronde ging het opnieuw mis voor Marquez, weer in de vierde bocht. Deze keer gleed de achterkant van de RC213V onder hem weg en was er geen houden aan. Marquez werd van zijn machine gelanceerd en eindigde na een flinke buiteling in de grindbak. Daar werd meteen duidelijk dat de coureur pijn had. De coureur werd met de ambulance naar het medisch centrum op het circuit overgebracht. Daar werd een breuk in de bovenarm geconstateerd.

In gesprek met Spaanse media bevestigde MotoGP-arts Angel Charte de blessure van de wereldkampioen. “Het was een zware valpartij waarbij de rechterarm gebroken is. Het gaat om de bovenarm, hoewel het niet een volledige breuk is. Een operatie is noodzakelijk, daarvoor zal een transfer naar Barcelona uitgevoerd worden”, aldus Charte, die nog niet kan zeggen of de breuk ook schade aan de zenuwen veroorzaakt heeft. “Een operatie is noodzakelijk en het is niet aan ons om nu al te zeggen of hij er de volgende race weer bij kan zijn.”

Marquez vliegt maandag terug naar Barcelona, dinsdag zal MotoGP-arts Xavier Mir vervolgens de operatie aan de arm van Marquez uitvoeren. Het is hoogst onzeker of Marquez volgende week alweer in actie kan komen. Dan vindt de Grand Prix van Andalusië plaats, weer op het circuit van Jerez.

De Grand Prix van Spanje werd zondagmiddag gewonnen door Yamaha-coureur Fabio Quartararo.