Quartararo zegeviert in Jerez, Marquez crasht na inhaalrace

Waar de collega’s uit Moto3 en Moto2 eerder dit jaar nog in actie kwamen in Qatar, moesten de MotoGP-coureurs meer geduld opbrengen. Voor het eerst in acht maanden verzamelden twintig rijders zich op de grid voor de start van een officiële Grand Prix. Slechts twintig, want al voor de start van de wedstrijd moesten twee coureurs verstek laten gaan. Alex Rins werd zaterdag uitgeschakeld door een crash in de kwalificatie, Cal Crutchlow kwam eveneens in de lappenmand terecht na een zware val in de warm-up op zondagochtend. Na een minuut stilte voor de slachtoffers die het coronavirus de afgelopen maanden wereldwijd geëist heeft, maakten rijders zich op voor de start van de race. Fabio Quartararo voorop, hij trainde zaterdagmiddag pole-position voor Maverick Viñales en de heersende Marc Marquez. Die laatste had op basis van de vierde vrije training de beste papieren voor de overwinning.

De beste start in de eerste race van het seizoen was echter voor Viñales, die vanaf de tweede startplek uitstekend vertrok. Quartararo werd aan het begin van de race een beetje naar achteren verdrongen door de Pramac Ducati-rijders. Jack Miller stoomde in de eerste sector op naar de derde plaats, Francesco Bagnaia voerde ook de druk op bij Quartararo en gebruikte het vermogen van de GP20 optimaal om de Fransman te verschalken. Viñales bracht vooraan zijn strijdplan in de praktijk en probeerde het groepje vooraan in de openingsfase van de race uit te dunnen. Dat uitdunnen van het groepje lukte, maar Marquez hield de aansluiting. In de derde ronde vond Marquez het mooi geweest en zette hij de aanval in bij zijn landgenoot. Marquez nam de leiding in de wedstrijd over en probeerde direct weg te rijden van zijn achtervolgers.

Twee rondjes probeerde Marquez het tempo op te voeren en weg te rijden, maar zich losrukken van Viñales lukte niet. In de vijfde ronde ging Marquez vervolgens echt in de fout. In de snelle vierde bocht naar links vloog Marquez van de baan. Met een waanzinnige save bleef de coureur overeind, maar hij moest door de grindbak en viel terug tot de zestiende plaats.

De strijd voor de overwinning lag daarmee wagenwijd open met Viñales aan de leiding voor Quartararo en Miller. De achtervolgers kregen de aansluiting bij Viñales en al snel bleek dat de fabrieksrijder van Yamaha met de verkeerde voorband aan de race was begonnen. Hij was naast teamgenoot Valentino Rossi de enige die met de zachte voorband aan de wedstrijd begon, maar tijdens de negende en tiende ronde maakte Viñales enkele foutjes. Quartararo zag zijn kans schoon en nam de leiding in de aan het eind van de negende ronde over. Miller aarzelde niet en volgde Quartararo een halve ronde later, Viñales viel steeds verder terug.

Marquez had na zijn 'momentje' een goed tempo hervonden en begon aan de achtervolging. De Spanjaard was structureel de snelste op de baan en had binnen acht ronden Valentino Rossi alweer in zicht. Rossi zag Marquez al snel langszij komen, de wereldkampioen was onderweg met een opdracht: de schade beperken. De enige andere coureur die halverwege de race nog 1.38'ers kon rijden was koploper Quartararo.

Dat tempo van de Petronas SRT-piloot zorgde ervoor dat ook Miller moest lossen. Aan het eind van de veertiende ronde was het verschil twee seconden en wist Quartararo dat dit zijn beste kans was op de eerste overwinning in de MotoGP. De 21-jarige coureur wist echter niet dat de opstomende Marquez het groepje onder aanvoering van Miller alweer in zicht had. Met nog negen ronden te gaan vond Marquez aansluiting bij Morbidelli, Bagnaia en Dovizioso. Bij het aanbreken van het laatste kwart had de wereldkampioen nog altijd een realistische kans op een podiumfinish.

Quartararo was intussen uit het zicht van Miller verdwenen, de marge was met zes ronden te gaan bijna vijf seconden. Terwijl Marquez de vierde plaats van Dovizioso overnam, zette Viñales zijn M1 naast de machine van Miller. Het was daarmee een voldongen feit dat Marquez zich kon mengen in de strijd om de tweede plaats. Hij vond de aansluiting bij Viñales, maar in de 23ste ronde ging het faliekant mis voor de wereldkampioen. En weer ging het mis in de vierde bocht. De achterband gleed weg en deze keer kon Marquez de machine echt niet redden. Met een flinke smak kwam Marquez in de grindbak terecht en deze keer zat zijn race er echt op. Marquez ging met de ambulance naar het medisch centrum op het circuit voor verder onderzoek.

Quartararo kreeg niets van dit alles mee en reed vooraan de race van zijn leven. Quartararo kwam aan de finish met een voorsprong van 4,6 seconden en pakte zijn eerste zege in de hoogste divisie van de wegracerij. Viñales werd tweede en hield de schade beperkt. De strijd om de derde plaats was in de laatste ronden het meest interessant. Dovizioso klom op naar de derde plaats, hij verschalkte merkgenoot Miller. Voor Dovizioso was het zijn eerste podium op het circuit van Jerez. Ook Morbidelli dacht nog aanspraak te maken op het podium, hij kwam in aanraking met Miller en moest vervolgens genoegen nemen met P5.

Pol Espargaro scoorde een goede zesde plaats voor KTM, Francesco Bagnaia eindigde op de zevende plaats. Miguel Oliveira herstelde zich tijdens de race goed na een aanvankelijk moeilijk weekend. De Portugees kwam op de achtste plaats aan de finish. Danilo Petrucci werd neggende, Takaaki Nakagami kwam op de tiende plaats aan de finish. Alex Marquez scoorde punten bij zijn debuut in de MotoGP, hij werd twaalfde. Brad Binder kwam tot de dertiende stek nadat hij aan het begin van de race even terugviel. Tito Rabat kwam als veertiende aan de finish, Bradley Smith pakte het laatste punt bij zijn rentree in de MotoGP.

Valentino Rossi had net als teamgenoot Viñales voor de verkeerde voorband gekozen en speelde een bijrol. In de achttiende ronde moest Rossi vervolgens opgeven door een technisch probleem. Het drama voor Suzuki was compleet in Jerez nadat Joan Mir in de openingsfase van de wedstrijd ten val kwam. De jonge Spanjaard viel in bocht 9 en de kleine Japanse fabrikant moest de wonden likken met een nulscore tijdens het eerste weekend. Ook Aleix Espargaro haalde het eind van de race niet, de Aprilia-coureur kwam kort na Mir ook ten val. De Aprilia-coureur vond zijn Waterloo in bocht 10.

Over een week mogen de MotoGP-coureurs het opnieuw proberen. Op dezelfde omloop van Jerez staat dan de Grand Prix van Andalusië op het programma.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Spanje - Race