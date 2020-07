Quartararo: “Fantastisch om eindelijk te winnen in MotoGP”

Maverick Viñales en Marc Marquez gingen zondag in de openingsfase van de Spaanse GP aan de leiding, maar beiden maakten zo hun foutjes. Quartararo zelf maakte geen beste start, maar herstelde zich redelijk door Ducati-coureurs Francesco Bagnaia en Jack Miller te verschalken. Toen dat eenmaal gebeurd was, kon Quartararo de jacht openen op de koplopers. Viñales had op de zachte band de verkeerde keuze gemaakt, Marquez vloog even van de baan en crashte tegen het einde van de race definitief. Niets stond de eerste MotoGP-zege van Quartararo nog in de weg.

“Het voelt geweldig, al realiseer ik me het nog niet echt”, aldus Quartararo na afloop van de race. “Dat komt vast als we de race weer gaan kijken met het team. Het is moeilijk dit te doen zonder m’n fans en m’n familie, maar zo is het nu eenmaal in 2020. Het voelt heel goed om eindelijk op de hoogste trede te staan.” Quartararo had vooraf niet gedacht dat hij kon winnen, Marquez had tijdens de vierde vrije training immers laten zien dat zijn raceritme het beste was. “We wisten dat Marc veel sneller was dan ons. Op basis van de vrije trainingen wisten we dat hij sneller was, maar ook dat hij op de limiet zat. Uiteindelijk hebben we zelf een hele constante race gereden op een circuit waar de omstandigheden heel slecht waren. Er is na de Moto2-race altijd minder grip, maar nu was er helemaal niks. De band werd heel snel minder, maar eerlijk gezegd voelde ik me prima op de motor.”

Vorig jaar lag Quartararo op het circuit van Jerez ook op koers voor zijn eerste overwinning toen de schakelstang van de Yamaha M1 plots de geest gaf. Ook nu maakte Quartararo iets dergelijks mee, wat ervoor zorgde dat de slotfase van de race zenuwslopend was. “Eerlijk gezegd had ik ergens in de laatste ronden een van de engste momenten uit de race. Op precies dezelfde plek wilde ik schakelen en hoorde ik ineens een ratelend geluid uit de motor komen. Ik dacht: ‘oh nee, niet net zoals vorig jaar’. Maar toen kon ik weer schakelen en voelde het goed. Ik deed het zelf gewoon even verkeerd. De laatste tien ronden duurden heel lang, maar de laatste ronde was mooier dan welke ronde dan ook.”

Over een week mag WK-leider Quartararo weer in actie komen op het circuit van Jerez. Dan wordt de Grand Prix van Andalusië verreden.