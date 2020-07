Quartararo start van pole-position tijdens Grand Prix van Spanje

We hebben er vier maanden op moeten wachten, maar dit weekend staat de eerste MotoGP-race van het seizoen dan eindelijk op het programma. In een zeer warm Jerez kwamen de coureurs zaterdagmiddag in actie voor het verdelen van de startplekken voor de Grand Prix van Spanje. Op basis van de trainingen leek het een duel te worden tussen Marc Marquez, Fabio Quartararo, Jack Miller en Maverick Viñales.

Q1:

De aanwezigheid van Alex Rins was het meest opvallende aan de eerste kwalificatiesessie. Rins werd in de derde training even opgehouden door Marquez en kwam daardoor niet tot een verbetering in de laatste ronde. Hij eindigde daardoor buiten de top-tien en moest in Q1 verschijnen om alsnog een goede startplek te bemachtigen. Na de eerste run stond Rins er aardig voor, maar het was niet genoeg. De Spanjaard werd van de eerste plaats verdrongen door twee KTM-mannen. Verrassend was het niet dat Pol Espargaro de snelste tijd noteerde, de tijd van Brad Binder zorgde wel voor wat opgehaalde wenkbrauwen. De Zuid-Afrikaan noteerde in zijn eerste vliegende ronde een 1.37.407.

Rins wist daardoor wat hem te doen stond in de tweede run en hij voerde het plan perfect uit. De Spanjaard reed een 1.37.063 en dat bleek genoeg voor de eerste plaats in de sessie. De coureur werd kennelijk afgeleid door Bradley Smith, die even daarvoor ten val kwam. Daardoor bleven veranderingen in de laatste minuten van de sessie, met een gele vlag in de eerste sector, uit. Espargaro eindigde op de tweede plaats, Brad Binder was anderhalve tiende langzamer dan zijn teamgenoot en moest genoegen nemen met de derde plaats.

Ducati-fabrieksrijder Danilo Petrucci heeft nog altijd te kampen met de gevolgen van zijn valpartij op woensdag, hij kwam niet verder dan de vierde plaats voor Takaaki Nakagami en Aleix Espargaro. Die laatste was snel gedurende de test, maar Aprilia heeft voor dit weekend besloten om het toerental terug te schroeven om het materiaal te sparen. De Italiaanse formatie had ook woensdag tijdens die bewuste test weer te maken met betrouwbaarheidsproblemen.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Spanje - Kwalificatie 1

Q2:

Met Rins en Espargaro was het veld voor de tweede kwalificatiesessie compleet en kon de shootout voor de pole-position echt beginnen. Omstandigheden waren bijzonder pittig met een baantemperatuur van 54 graden Celsius en al snel bleek dat de tijden van de derde vrije training eerder op de dag buiten bereik lagen.

Quartararo opende het bal met een 1.37.064, maar Marquez was nog in dezelfde ronde sneller met een 1.36.993. Lang duurde het niet voor de Yamaha-rijder wist te counteren, hij klokte een 1.36.993. Daarachter was Francesco Bagnaia de beste van de rest van het veld, de VR46-rijder had het in zijn tweede vliegende ronde aan de stok met zijn leermeester Valentino Rossi. Ondanks dat verbeterde Bagnaia zich wel, hij stond met een 1.37.219 op de derde plaats na de eerste run.

In de tweede run stak ook Maverick Viñales zijn neus aan het venster met een 1.36.844. Het was korte tijd genoeg voor de eerste plaats, maar die tijd bleef niet lang staan. Marquez begon sterk aan zijn laatste ronde, maar vergooide het in de laatste sector. De Spanjaard verbeterde zich nipt, maar het was niet genoeg om de pole-position over te nemen. Daarna was het wachten op Quartararo, de laatste man die aanspraak maakte op pole-position.

De Fransman wist zich wel te verbeteren en pakte op sensationele wijze de pole-position. Hij verbeterde zijn tijd en klokte een 1.36.705, genoeg voor een nieuw ronderecord op het Circuito de Jerez. Viñales eindigde als tweede voor Marquez, Bagnaia reed een ijzersterke kwalificatie en kwam tot de vierde plaats. Hij versloeg teamgenoot Jack Miller, de Australiër was rap onderweg maar ging in zijn laatste vliegende ronde onderuit. In zijn kielzog ging ook Rins onderuit. De geplaagde Spanjaard hield zijn arm vast na het weglopen van de crash en is naar het medisch centrum gegaan voor nader onderzoek.

Cal Crutchlow eindigde als zesde voor Pol Espargaro, de eerste van de KTM-rijders. Rins kwam nog wel tot de negende plaats, maar werd per ambulance naar het medisch centrum gebracht. Franco Morbidelli eindigde als tiende, Rossi werd elfde voor hekkensluiter Joan Mir.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Spanje - Kwalificatie 2

Pos Rijder Motor Ronden Tijd Interval 1 Fabio Quartararo Yamaha 7 1'36.705 2 Maverick Viñales Yamaha 7 1'36.844 0.139 3 Marc Marquez Honda 8 1'36.862 0.157 4 Francesco Bagnaia Ducati 7 1'36.955 0.250 5 Jack Miller Ducati 6 1'37.453 0.748

Vrije training 4:

Kort voor de start van de kwalificatie kwamen de coureurs nog eenmaal in actie om het racetempo voor aanvang van de race te testen. Omstandigheden waren wederom behoorlijk zwaar met een buitentemperatuur van 32 graden. Op basis van de vrijdagtrainingen leek Quartararo het beste racetempo te hebben, tijdens de vierde training bevestigde hij dat de Fransman inderdaad tot de favorieten voor de race behoort.

Quartararo kwam weliswaar sterk voor de dag, maar duidelijk is dat Marc Marquez als favoriet aan de race begint. De Spanjaard was in de raceruns een paar tienden sneller dan Quartararo, maar ook iets sneller dan Yamaha-coureur Viñales. De snelste rondetijd kwam uiteindelijk ook op naam van de wereldkampioen, hij noteerde een 1.37.837 als snelste tijd en reed een racetempo met voornamelijk rondjes 1.38.0 tot 1.38.3.

Viñales eindigde als tweede, hij was een duizendste langzamer. Joan Mir kwam andermaal goed voor de dag, maar was minder constant. Hij klokte een 1.38.020. Miller was de snelste Ducati, hij werd vierde voor Rins, de tweede Suzuki-man. Morbidelli werd zesde voor Andrea Dovizioso en Pol Espargaro. Takaaki Nakagami eindigde op P9 voor Quartararo.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Spanje - Vrije training 4