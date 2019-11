Viñales claimt dominante pole voor GP van Australië

Nadat de kwalificatie op zaterdag geen doorgang kon vinden door de extreem harde wind, werd de sessie verplaatste naar zondagochtend. Zo kon het gebeuren dat coureurs eerst de warm-up afwerkten voordat de strijd begon om de startposities.

Kwalificatie 1

Fabio Quartararo en de zachtste compound van de Michelin-banden is over het algemeen een goede combinatie en dat was zondagochtend niet anders tijdens Q1 voor de Grand Prix van Australië. De coureur reed zich zonder problemen naar een plek in Q2, een 1.28.949 was zijn snelste tijd.

De strijd om de tweede plaats ging tussen Johann Zarco, Joan Mir en Andrea Iannone. Allen stonden even op die positie, maar in de tweede run maakte Iannone handig gebruik van Quartararo als referentie. De Italiaan reed een 1.29.555 in het spoor van de Fransman en ging daarmee als tweede door naar Q2.

Joan Mir werd derde voor Johann Zarco en Francesco Bagnaia. Karel Abraham werd zesde voor Pol Espargaro en Mika Kallio. De Finse coureur crashte in de slotfase van de sessie in bocht 1, maar bleef daarbij ongedeerd. Jorge Lorenzo werd negende voor Hafizh Syahrin, die eveneens ten val kwam in bocht 2. Tito Rabat was op de elfde plaats de hekkensluiter.

KTM Tech 3-rijder Miguel Oliveira kwam zondag niet meer in actie nadat hij niet door de medische keuring kwam na zijn crash tijdens de vierde training.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Australië - Kwalificatie 1

Kwalificatie 2

In de tweede kwalificatiesessie kwam Quartararo ook weer sterk voor de dag, maar er stond geen maat op Maverick Viñales. De Spanjaard was zeer dominant gedurende de sessie en stond niet geheel verrassend voor de negende keer in zijn MotoGP-carrière op pole-position. De snelste tijd was een 1.28.492.

Quartararo had op het eerste oog weinig last van zijn enkelblessure en reed naar de tweede tijd, hij was echter maar dan een halve seconde langzamer dan Viñales. Marc Marquez moest genoegen nemen met de derde plaats op zeven tienden van een seconde. De wereldkampioen beleefde nog een hachelijk moment toen hij grip aan de voorkant verloor bij het insturen van de Doohan-bocht. De Spanjaard wist zijn machine wonder boven wonder overeind te houden, maar een verbetering kwam er daarom niet meer in de slotfase.

Valentino Rossi beleefde zijn beste kwalificatie in lange tijd, hij eindigde op de vierde plaats na een goede laatste ronde. Danilo Petrucci was de beste van de Ducati’s op de vijfde plaats met Cal Crutchlow op P6. Aleix Espargaro zette zijn sterke zondag voort met een zevende tijd, hij eindigde net voor teamgenoot Andrea Iannone.

Jack Miller eindigde op 1.1 seconde van Viñales en moest genoegen nemen met de negende stek, Andrea Dovizioso maakte de top-tien compleet. Franco Morbidelli en Alex Rins waren de hekkensluiters in de sessie. Rins kreeg zijn Suzuki opnieuw niet aan de praat op de zachtste band en eindigde als laatste in de Q2-sessie, hij start tijdens de race als twaalfde.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Australië - Kwalificatie 2

Warm-up

Eerder op de ochtend reed Maverick Viñales de snelste tijd in de warm-up sessie. De Yamaha-coureur was de enige die in de ochtend een 1.29.396 reed. Aleix Espargaro was namens Aprilia de naaste belager, hij eindigde op zes tienden van een seconde als tweede. Jack Miller eindigde op de derde plaats.

Marc Marquez kwam tot een 1.30.099 als snelste tijd en was daarmee zeven tienden langzamer dan zijn landgenoot, Fabio Quartararo maakte de top-vijf compleet. Andrea Dovizioso werd zesde voor Franco Morbidelli en Alex Rins. Francesco Bagnaia en Danilo Petrucci maakten de top-tien compleet. Valentino Rossi klokte de elfde tijd op 1.2 seconde van teamgenoot Viñales.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Australië - Warm-up