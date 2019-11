Marquez pakt 55ste MotoGP-zege in Australië na crash Viñales

Met de kwalificatie op de zondagochtend voor de race was het toch al een bijzondere dag voor de MotoGP-wereld, maar de race bleek ook een bijzondere te worden. Voorafgaand aan de race was het zonnig, maar de bewolking trok gedurende de wedstrijd over het circuit en de dreiging van regen nam zienderogen toe.

De start van de race was zeker niet voor polesitter Viñales, die viel direct terug en teamgenoot Valentino Rossi zag vanaf de vierde startplaats zijn kans schoon om de leiding te pakken bij het insturen van de Doohan-bocht. Cal Crutchlow sloot aan op de tweede plaats terwijl Fabio Quartararo na een goede start veel te wijd ging in de tweede bocht. De Fransman had het vege lijf op dat punt wellicht nog kunnen redden, maar kort achter hem werd Danilo Petrucci van zijn machine gelanceerd en hij raakte de twintigjarige Petronas Yamaha-rijder. Beiden kwamen ten val.

Rossi ging zodoende verrassend aan de leiding, maar lang duurde het niet. Crutchlow sloot aan op de tweede plaats terwijl Andrea Iannone verrassend op de derde stek lag met zijn Aprilia RS-GP. Viñales had ondertussen tijd zich een beetje te herstellen, maar hij zag dat Crutchlow vooraan naar de leiding ging ten koste van Rossi. Even later volgde Iannone zijn voorbeeld en lag Rossi ineens voor Marquez op de derde plaats. The Doctor viel steeds verder terug en lag op een gegeven moment zevende terwijl de rangorde vooraan hersteld werd.

Viñales had na zijn mindere start het tempo te pakken en wist zich door de kopgroep heen naar voren te werken. Hij pakte Iannone in de achtste ronde, verschalkte een ronde later op hetzelfde punt (bocht 4) ook Crutchlow en ging zodoende aan de leiding. Marquez lag op dat moment derde en wist dat hij direct moest volgen om nog aanspraak te maken op de overwinning, de wereldkampioen zette merkgenoot Crutchlow daarbij hardhandig opzij en lag tweede.

Het moment dat Viñales de leiding pakte was tevens het moment dat de tienkoppige groep aan de leiding van de wedstrijd uiteengeslagen werd. Viñales kreeg Marquez in zijn spoor terwijl Crutchlow op een paar tienden kon volgen, daarachter vormde zich een groepje met Alex Rins, Rossi, de Aprilia-rijders en Dovizioso. Na een mindere periode kon Rossi zich weer herstellen en reed hij van de zevende plaats terug naar P4, hij pakte onder andere Suzuki-rijder Rins met een mooie inhaalactie. De achtervolging werd ingezet op Crutchlow, maar het verschil was op dat moment al meer dan drie seconden.

In het vervolg van de race bleef Marquez in het spoor van Viñales zitten en wachtte hij op zijn kans om toe te slaan. Marquez kwam op het rechte stuk richting de Doohan-bocht al eens langszij bij Viñales, maar hij besloot te wachten tot de laatste ronde. Aan het begin van die ultieme ronde pakte Marquez Viñales op het rechte stuk en ging hij naar de leiding. Viñales had vanaf dat moment twee mogelijkheden om de coureur weer in te halen, maar in bocht 4 zat hij te ver. De volgende mogelijkheid diende zich aan in bocht 10, maar Viñales zat op de limiet. Bij het uitkomen van Luky Heights verloor de Yamaha-coureur controle over zijn machine en werd hij van de machine gelanceerd. Marquez kon daardoor onbedreigd de laatste sector afleggen en pakte zijn elfde overwinning van het seizoen.

Cal Crutchlow werd na een eenzame tweede helft van de race derde en scoorde daarmee zijn beste resultaat van het seizoen. De strijd om de vierde plaats werd in de laatste ronde ineens de strijd om de derde plaats en Francesco Bagnaia was de verrassend coureur in dat duel. Hij deed tot de laatste ronde mee om die derde plaats, maar Jack Miller wist zijn jongere teamgenoot net te verslaan. Bagnaia haalde zijn beste resultaat van het seizoen met een vierde plaats, Joan Mir werd vijfde voor Iannone. De Aprilia-coureur wist Dovizioso nog te verschalken in de laatste ronde. Achter de Ducati-rijder eindigde Rossi op de achtste plaats, toch weer een teleurstellend resultaat na de veelbelovende start. Alex Rins en Aleix Espargaro maakten de top-tien compleet.

Franco Morbidelli kon zijn mindere kwalificatie niet herstellen tijdens de race en kwam niet verder dan de elfde plaats, Pol Espargaro was de beste van de KTM-rijders. Hij eindigde net voor oud-teamgenoot Johann Zarco op de twaalfde plaats. Zarco pakte punten bij zijn terugkeer en was niet de laatste Honda. Karel Abraham en Hafizh Syahrin pakten de laatste punten, Jorge Lorenzo eindigde meer dan een minuut achterstand van teamgenoot Marc Marquez als laatste.

Naast Quartararo en Petrucci viel ook Tito Rabat al vroeg in de race uit met een technisch probleem. Mika Kallio moest drie ronden voor het einde opgeven, met daarbij Viñales bracht dat het totaal op vijf uitvallers.

De achttiende (en voorlaatste) ronde van het MotoGP-kampioenschap wordt over een week verreden in Maleisië.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Australië - Race