Crutchlow 'opgelucht en blij' dat kwalificatie afgelast werd

De extreme wind heeft ervoor gezorgd dat de kwalificatie op Phillip Island verplaatst is naar zondag, slechts twaalf rijders kwamen zaterdagochtend in actie tijdens de derde training, voordat de middagsessie helemaal afgelast werd toen Miguel Oliveira ten val kwam. Na een meeting van de Safety Commission werd besloten de kwalificatie uit te stellen aangezien de omstandigheden niet beter werden. Bijna alle rijders stonden achter de beslissing om niet te rijden.

“Dit zijn geen zaken waar makkelijke beslissingen over genomen worden, ik denk dat we de juiste keuze gemaakt hebben door niet te rijden”, aldus Crutchlow. “In de Safety Commission hebben we een goede beslissing genomen, de omstandigheden waren verschrikkelijk. In de Moto2 waren de problemen niet zo groot, maar mensen lijken te vergeten dat ze ook maar de helft van ons vermogen hebben.”

Crutchlow verklaarde dat een paar coureurs wel wilden rijden, maar hij gelooft dat ze het niet konden maken voor het geval er weer een zware crash zou plaatsvinden. “Bepaalde mensen wilden rijden, anderen niet”, zei hij. “Zo simpel is het. Als we wel hadden gereden en er weer iets gebeurd was, dan waren we een stel idioten geweest. Dat is de realiteit. Je zag ook wat er met Miguel gebeurde. Ik reed achter hem op het rechte stuk en zag hoe makkelijk het was om daar van de baan te vliegen. Het was volgens mij niet verantwoord om verder te rijden. Bepaalde rijders dachten dat het mogelijk was, maar ik niet.”

Miller werd ook bijna van baan geblazen

Petronas Yamaha SRT-rijder Fabio Quartararo vond het ook “onverantwoord” om te rijden, Pramac-coureur Jack Miller stond eveneens achter de beslissing om de kwalificatie uit te stellen. “Het is wat het is”, verklaarde Miller. “We hebben allemaal de kans gehad om onze stem te laten horen, we hebben gestemd. We weten wat de uitkomst was. Natuurlijk is de veiligheid belangrijk en het was vandaag niet veilig. Ik geloof er trouwens wel in dat je moet rijden als de omstandigheden dat toelaten. Als de omstandigheden dan slecht zijn, ga je maar langzamer. Maar nu hadden er slechte dingen kunnen gebeuren, dat zag je met Oliveira. En het gebeurde mij ook in de eerste ronde.”

Hij vervolgde: “Als je langs de tenten op het rechte stuk bent rijd je zo’n 300 kilometer per uur en ineens krijg je vanaf de zijkant een windvlaag van 60 kilometer per uur. Dan schiet je wel een paar meter opzij. Als je al dicht op de kerbstones zit, vlieg je zo op het gras. Daar was het heel glad met slicks, dat is niet goed. Dus uiteindelijk hebben ze de goede beslissing genomen.”

Met medewerking van Lewis Duncan en Oriol Puigdemont