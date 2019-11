KTM verklaart waarom Oliveira niet naar fabrieksteam gaat

KTM maakte donderdag bekend dat Moto2-coureur Brad Binder volgend jaar rechtstreeks naar het fabrieksteam verhuist als opvolger van Johann Zarco. Iker Lecuona wordt teamgenoot van Miguel Oliveira bij KTM Tech 3, de plek die Binder in eerste instantie zou innemen. Oliveira was ontgoocheld door de plotselinge promotie van Binder en verklaarde dat hij zich ‘niet gewaardeerd’ voelde binnen de renstal. Leitner verklaarde echter dat Oliveira zelf de kans heeft laten liggen.

Leitner zei in gesprek met MotoGP.com: “Het was een heel slecht moment toen Johann ons mededeelde dat hij wilde stoppen. We kwamen in deze situatie terecht en de eerste coureur die we benaderd hebben voor de plek van Johann was Miguel. Hij had de kans om over te stappen, maar zijn antwoord was dat hij graag bij zijn huidige team wilde blijven. Met zijn huidige crew-chief. Hij heeft het daar naar zijn zin.”

Tech 3-teambaas Hervé Poncharal bevestigde eveneens dat KTM Oliveira wel degelijk een aanbod gedaan heeft. “Het management van KTM heeft me verteld dat ze in Misano een meeting gehad hebben met Miguel en dat ze hem gevraagd hebben of hij vervanger van Johann Zarco zou willen worden”, zei Poncharal. “Ze hebben me verteld dat Miguel gezegd heeft dat hij graag bij Tech 3 zou blijven als hij op technisch vlak dezelfde behandeling zou krijgen. Dat is zijn eigen keuze. KTM komt volgend jaar op een punt dat iedereen hetzelfde materiaal heeft. Uiteindelijk geeft dit team meer rust en daar voelt Miguel zich thuis. Miguel werkt heel goed samen met zijn crew-chief Guy Coulon. Het was een duidelijke beslissing, maar Red Bull KTM staat 200 procent achter Miguel.”

Met medewerking van Lewis Duncan