Vijf dingen die je moet weten over de MotoGP GP van Australië

De ultieme kans voor Yamaha op Phillip Island

Als Yamaha dit seizoen nog ergens kan winnen, is het wel op Phillip Island. Het circuit heeft geen lange rechte stukken, geen ‘zware’ acceleratiezones maar wel een heel aantal vloeiende bochten. Dat is nu net het sterke punt van de YZR M1 van de heren Viñales, Rossi, Morbidelli en Quartararo. Vooral laatstgenoemde zal dit toch als een grote kans zien om zijn slag eindelijk te slaan. Een week geleden stelde hij de rookietitel veilig in Japan en dus is een overwinning het enige wat de coureur dit seizoen nog echt op zijn verlanglijst heeft staan. Naast Yamaha zou ook Suzuki een buitengewoon goede kans moeten hebben op nog een succesnummer, mits de kwalificatie natuurlijk enigszins acceptabel is.

Zarco’s vuurdoop op de Honda opmaat naar meer?

Met een glimlach liep Johann Zarco donderdagochtend voor het eerst sinds de Grand Prix van San Marino de paddock binnen. De Fransman beleeft een miserabel jaar en hoopt tijdens de drie races die hij voor Takaaki Nakagami mag invallen een goede indruk achter te laten. De Honda-escapades hebben er bovendien voor gezorgd dat de deur bij Yamaha (voorlopig) dicht blijft, daar had hij volgend jaar testrijder kunnen worden. Zelf acht Zarco een top-tien klassering mogelijk, hetgeen een prestatie van formaat zou zijn. Echt goede herinneringen bewaart Zarco niet aan Phillip Island: vorig jaar crashte hij op bizarre wijze nadat hij de achterkant van de motor van Marc Marquez raakte.

Eindelijk prijs tijdens de 400ste van Rossi?

Bij het Yamaha-fabrieksteam begint Valentino Rossi dit weekend aan zijn 400ste en gaat hij proberen het tij te keren na een teleurstellende reeks. In Aragon en Thailand kwam de coureur er simpelweg niet aan te pas, in Japan gebeurde hetzelfde maar crashte hij tot overmaat van ramp ook nog eens. Op Phillip Island hoopt Rossi zijn negatieve reeks om te zetten en voor het eerst sinds de Amerikaanse Grand Prix weer eens naar het podium te gaan. Maar liefst acht keer eerder zegevierde hij op dit circuit.

Nog één grote opgave voor Marquez (en Lorenzo)

Na het behalen van de rijderstitel en het kampioenschap bij de constructeurs staan Marc Marquez en Jorge Lorenzo nog voor een laatste grote uitdaging: het behalen van het kampioenschap voor teams. In die titelstrijd heeft Ducati nog altijd een voorsprong van zeventien punten en juist op Phillip Island zou Honda moeten toeslaan. De Italiaanse constructeur is over het algemeen niet heel sterk op de Australische omloop, daar moet men van profiteren. Dat Marquez mee zal doen om de zege lijkt een formaliteit, in het geval van Jorge Lorenzo is dat wat minder vanzelfsprekend. De Spanjaard lijkt weer wat gevonden te hebben in Japan, maar het is zoals wel vaker afwachten of dat ook nu weer zichtbaar is.

Weersomstandigheden worden uitdagend voor coureurs

De ongelukkige planning van de Australische GP op de MotoGP-kalender is al heel vaak een thema geweest. Dat zal dit weekend niet anders zijn als de coureurs behoorlijk slecht weer voor de kiezen krijgen. Gedurende het weekend is er een flinke kans op regen. Ook dalen de temperaturen gedurende het weekend dusdanig dat het opwarmen van banden weer een groot thema gaat worden voor de 22 MotoGP-coureurs.