Zarco terug in de MotoGP-paddock: “De lach is er weer”

Zarco verdween deze zomer van het MotoGP-toneel nadat hij zijn contract bij KTM inleverde na een bijzonder moeilijk seizoen. Sindsdien leek de coureur te werken aan een terugkeer bij Yamaha, waar hij naar verwachting als testrijder aan de slag zou kunnen. In de afgelopen weken werd echter duidelijk dat de Zarco de geblesseerde Nakagami zou vervangen tijdens de laatste races van dit seizoen. Hij is zich ervan bewust dat hij met het aanhalen van de banden met Honda zijn loopbaan bij Yamaha op het spel zet, maar uiteindelijk staat de coureur het liefst op de grid als racer.

“De lach is er weer”, vertelde Zarco tijdens de persconferentie. “Het is moeilijk om een doelstelling vast te stellen. Ik wil heel graag het gevoel weer vinden dat ik kwijtgeraakt ben. Ik heb de eerste twee jaar in MotoGP erg goed gereden en dit seizoen is heel moeilijk geweest. Ik dacht dat het MotoGP-verhaal nu klaar was, maar Lucio [Cecchinello, LCR-teambaas] heeft me gebeld om de laatste drie race te rijden. Die kans grijp ik natuurlijk aan, het zouden zomaar eens mijn laatste races kunnen zijn. Ik heb risico genomen om mijn contract voor 2020 op te zeggen, ik kan nu realiseren dat ik wil racen. Dat is wat ik wil doen. Het is een korte toekomst, maar ik doe dit graag en ik kijk er dus naar uit.

Gevraagd naar zijn verwachtingen over de RC213V, zei Zarco: “Geen idee. Wat ik gezien heb is dat er een rijder is die iedereen naar de gallemiezen kan rijden, ik wil begrijpen waarom dat zo is en ervan leren. Ik weet dat deze motor competitief is, dus voor mij is het ook duidelijk wat mijn eigen niveau is. Als ik goed kan rijden op deze motor moet ik de top-tien kunnen halen. Dat is het minimale wat deze motor kan doen. Ik moet slim zijn om op deze manier te rijden.”

Ook Marquez zelf sluit niet uit dat Zarco een top-tien kan scoren bij zijn debuut voor Honda. “Dat zou een mooi doel zijn voor Zarco”, voegde hij toe. “Hij zit in een situatie in zijn carrière dat hij zichzelf moet laten zien om aanspraak te maken op een tweede kans. Er staat hem een heel moeilijk weekend te wachten, maar ik denk dat hij zeker tot de top-tien kan komen.”