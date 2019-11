Viñales topt drijfnatte eerste training op Phillip Island

Nadat het in aanloop naar het raceweekend op Phillip Island stralend weer was, veranderde dat beeld volledig op vrijdag. Met veel regen in de ochtend maakten coureurs zich op voor een natte eerste sessie, waarin niemand aan slicks hoefde te denken. Viñales was de gehele sessie sterk onderweg en hij was na de eerste oefensessie de snelste.

Viñales reed maar liefst twintig ronden en hij kwam tot een 1.38.957 als snelste tijd. Daarmee loste hij Jack Miller af op de eerste positie, de Australiër was anderhalve tiende langzamer en kwam tot een 1.39.104 als snelste tijd. MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez maakte de top-drie compleet met een 1.39.342, hij eindigde net voor Valentino Rossi en Danilo Petrucci. De beide Italianen eindigden nog binnen een seconde van Viñales.

Franco Morbidelli eindigde op de zesde plaats voor teamgenoot Fabio Quartararo. De twintigjarige Fransman had net zijn persoonlijk snelste tijd gereden toen hij enkele minuten voor het einde van de sessie ten val kwam. Bij het insturen van Siberia werd de rijder van zijn machine gelanceerd, hij bleef vervolgens aangeslagen liggen in de grindbak en greep naar zijn linkerbeen. Nog voor het einde van de sessie werd bevestigd dat de coureur voor onderzoek naar het medisch centrum gebracht werd.

Pol Espargaro eindigde op de achtste plaats als beste van de KTM-rijders, hij bleef Miguel Oliveira voor. Andrea Dovizioso maakte de top-tien compleet. Suzuki-coureur Alex Rins kwam niet verder dan de twaalfde tijd terwijl Johann Zarco tijdens zijn debuut voor Honda sneller was dan teamgenoot Cal Crutchlow. Zarco was iets meer dan twee seconden langzamer dan Viñales.

Jorge Lorenzo eindigde op drie seconden van Viñales als achttiende. De beide Aprilia’s van Andrea Iannone en Aleix Espargaro eindigden op de 21ste en 22ste plaats.

UPDATE 3.18u: Om 3.15 uur Nederlandse tijd werd bekend dat Quartararo na onderzoeken in het medisch centrum fit verklaard is. Daarmee heeft hij in principe toestemming om te rijden, maar het team heeft echter bekendgemaakt dat de coureur vrijdag niet meer in actie komt.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Australië - Vrije training 1