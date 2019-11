Oliveira voelt zich 'niet gewaardeerd' door keuze van KTM

Na een sterk debuutseizoen bij Tech 3 leek Oliveira de voornaamste kandidaat om de plek van Johann Zarco in te nemen bij het fabrieksteam, maar uiteindelijk ging het zitje aan zijn neus voorbij. Dit was vooral te wijten aan het feit dat Tech 3 de Portugees heel graag nog een jaar binnen de gelederen wilde houden.

Kort na de aankondiging van Binder bij het fabrieksteam zat Oliveira tegenover de verzamelde pers waaronder Motorsport.com en stak zijn frustratie niet onder stoelen of banken. Als de keuze op routinier Mika Kallio gevallen was zou hij het wel geaccepteerd hebben, maar Oliveira vindt het lastig te accepteren dat men gekozen heeft voor een coureur met nog minder ervaring dan hijzelf. “Ik zei, als Mika het wordt, dan zou dat voor mij geen probleem zijn. Ik heb een goede band opgebouwd met het team en ik denk dat het dan logisch is om de stap niet te maken”, verklaarde Oliveira. “Nu men kiest voor een rookie en iemand van dezelfde leeftijd voelt het alsof ik dat zitje niet waard ben en ik hier aan mijn maximum zit. Maar goed, het is de beslissing van KTM. Ik respecteer het en het verandert mijn werk bij dit team niet.”

Gevraagd wat de beslissing betekent voor zijn verblijf bij het team op lange termijn, zei Oliveira: “Als je kijkt naar het algemene plaatje is het voor hen [het team] een logische keuze, maar ook alleen voor hen is het logisch. Ik weet het niet. Ik moet zien wat de toekomst brengt. Ik richt me volledig om dit team en dat zal zo blijven. Wat betreft de toekomst heb ik nog geen idee.”

Twijfel over fabrieksmateriaal

Bij de totstandkoming van de deal tussen KTM en Tech 3 werd gesproken over gelijkwaardig materiaal, maar Oliveira vreest dat dit voor 2020 niet gaat gebeuren. “We zouden dit jaar al een fabrieksmachine moeten hebben, maar dat is pas recent gebeurd. Wie weet wat er volgend jaar gaat gebeuren? Wanneer je een fabriekszitje aangeboden krijgt, spelen er vele factoren mee. Je hebt ten eerste de garantie dat je op fabrieksmateriaal mag rijden, je bent betrokken bij de ontwikkeling en mag veel zaken proberen. Voor mij zou het logisch zijn om dat te gaan doen, maar daar kijkt het team anders naar. Daar zijn we het niet eens over. Maar nogmaals, ik respecteer de keuze en kan er niets aan doen.”

Oliveira kreeg op de vrijdag voor de Japanse Grand Prix te horen over de promotie van Binder. “Mike [Leitner, teammanager van KTM] kwam naar me toe om te praten. Ik heb mijn standpunt duidelijk gemaakt, maar dat heeft geen verschil gemaakt. Ze hadden toen al een beslissing genomen. Ze hebben mij naar mijn mening gevraagd, maar dat was een pure verspilling van mijn tijd.”

Met medewerking van Oriol Puigdemont