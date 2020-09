KTM: 'Pijnlijk' dat we Dovizioso niet konden halen

Dovizioso maakte vorige maand zijn vertrek bij het fabrieksteam van Ducati bekend zonder dat hij een alternatief heeft voor volgend seizoen. Gedurende de afgelopen winter werd de Italiaan al gelinkt aan een overstap naar KTM. Nu is duidelijk geworden dat ze ook gesproken hebben, maar dat de partijen niet tot een overeenkomst konden komen. Dit had te maken met de eisen die Dovi’s manager stelde, iets waar KTM in economisch onzekere tijden niet aan kon voldoen.

“Het is pijnlijk om deze situatie te zien”, zei Beirer in gesprek met Sky Italia. “Dovizioso is een geweldige rijder en een vriend. We hebben twee maanden geleden gesproken. Iedereen aan tafel wilde hem. Aan de ene kant was het een verzoek van zijn manager, maar aan de andere bood het ons bedrijf ook kansen. We moeten alleen niet vergeten dat er veel druk op stond vanwege COVID-19, het was nodig om tot een goed akkoord te komen. Het feit dat het niet lukte, is pijnlijk voor iedereen.”

Simone Battistella, die de belangen van Dovizioso behartigt, gaf toe dat hij ‘iets flexibeler’ had kunnen zijn in de gesprekken met KTM, maar dat het stranden van de gesprekken een ‘fout van beide kanten was’. “Pit heeft het gezegd zoals het is. Niet zozeer over de flexibiliteit van onze kant al geef ik toe dat we met terugwerkende kracht iets flexibeler hadden kunnen zijn. Maar ik denk dat het van beide kanten een fout was, op dat moment wist niemand hoe het af zou lopen met COVID en of we nog zouden racen dit jaar. De bedrijven hebben met de situatie moeten dealen en van beide kanten was er geen flexibiliteit. Daardoor hebben we elkaar niet kunnen vinden. Dat is, zoals Pit zegt, pijnlijk. Met terugwerkende kracht had het gekund, maar de context was anders dan nu. Vanaf nu zullen we projecten overwegen die ons voorgesteld worden. We hebben op dit moment nog geen concrete voorstellen gehad.”

KTM heeft de line-up voor 2021 inmiddels rond. GP-winnaars Miguel Oliveira en Brad Binder rijden volgend seizoen voor het fabrieksteam, Ducati-rijder Danilo Petrucci stapt over naar Tech 3 waar hij samen met jongeling Iker Lecuona gaat rijden. Dovizioso is ondanks dat beide coureurs vastgelegd zijn nog in verband gebracht met Tech 3, maar dat gaat niet gebeuren. Dovizioso’s enige optie op een langer verblijf in de MotoGP lijkt nu Aprilia te zijn, hoewel CEO Massimo Rivola gezegd heeft dat de Italiaanse formatie hem waarschijnlijk niet kan betalen.