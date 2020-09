Dankzij afwezigheid Marquez denken meer rijders aan overwinning

Honda-rijder Marquez zal nog zeker twee maanden aan de kant staan nadat hij zijn rechter bovenarm brak tijdens de Spaanse GP. De revalidatie stokte daarna door een gebroken titaniumplaat in de arm van de Spanjaard, die daardoor nog eens onder het mes moest. Terwijl Marquez niet aan de start stond, heeft de MotoGP al drie nieuwe winnaars gehad in vijf races.

Petronas SRT-rijder Fabio Quartararo won de beide afspraken in Jerez, Brad Binder van KTM stond op de hoogste trede van het podium in Brno, gevolgd door Miguel Oliveira die de tweede race in Oostenrijk won. Ducati-coureur Andrea Dovizioso pakte de andere zege. De MotoGP heeft bovendien een zeer talentvolle lichting coureurs met Franco Morbidelli, Joan Mir, Alex Rins, Pol Espargaro en Jack Miller. Allen deden op een zeker moment mee om de overwinning in de openingsfase van het seizoen.

Dankzij het onvoorspelbare karakter van dit seizoen staan de eerste tien rijders in het klassement binnen 35 punten van leider. Een jaar geleden stond de tiende man op hetzelfde moment op 65 punten van Marquez, die op dat moment al drie overwinningen achter zijn naam had staan. Oliveira denkt dat de afwezigheid van Marquez voor de verrassende resultaten gezorgd heeft.

“Ik denk, dit is alleen mijn mening, dat zodra Marquez eruit lag iedereen wel een kans zag om races en kampioenschappen te winnen”, aldus Oliveira. “Ik denk dat iedereen dit gevoel nog steeds heeft. Daarom is er ook geen duidelijke favoriet voor het kampioenschap, al is het daar misschien nog te vroeg voor. Hopelijk zien we in de komende races wie vaker naar het podium kan en punten kan pakken, uiteindelijk gaat dat het verschil maken.”

Tot nu toe heeft alleen KTM met twee verschillende rijders gewonnen, behalve Honda en Aprilia hebben alle fabrikanten reeds op het podium gestaan. Het is voor het eerst sinds 1982 (het jaar dat Honda terugkeerde op het hoogste niveau) dat Honda in de eerste vijf races van het seizoen niet op het podium heeft staan. Takaaki Nakagami is op de 2019-versie van de RC213V de beste Honda-rijder, hij staat op 24 punten van de leidende positie.

Met medewerking van Lewis Duncan