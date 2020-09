Mir gelooft nog in wereldtitel: 'Suzuki heeft geweldige motor'

Mir, de wereldkampioen Moto3 van 2017, werd in de Oostenrijkse Grand Prix tweede na Andrea Dovizioso, het eerste podium in de topklasse voor de Spanjaard en de eerste top-drie van constructeur Suzuki in 2020. Mir was op weg om in de tweede race op de Red Bull Ring misschien wel beter te doen. Hij lag aan de leiding toen de wedstrijd op rood werd gezet voor de val van Maverick Viñales.

Na de herstart had Mir geen verhaal tegen rijders met versere banden en viel hij terug naar de vierde plek. Mir is na vijf races achtste in de stand, weliswaar op slechts 26 punten van leider Fabio Quartararo. Mir denkt dat Suzuki nog steeds meedoet voor de wereldtitel, zeker omdat de Red Bull Ring helemaal niet het beste circuit is van het team, dat paardenkracht tekort komt ten opzichte van de andere constructeurs. “Zeker en vast”, stelde Mir. “We hebben een geweldige motor. Als we in Oostenrijk voor de zege kunnen gaan met een Suzuki met minder paardenkracht dan de anderen, dan wil dat zeggen dat we een goede, uitgebalanceerde motor hebben. Ik ben trots op mijn team, op Suzuki. Suzuki is zeker een kanshebber op de titel.”

Teamgenoot Alex Rins, die vorig jaar een race wist te winnen met het merk, rijdt rond met een schouderblessure, maar pakte in de Oostenrijkse Grand Prix even de leiding alvorens hij ten val kwam en werd in de tweede race zesde na een inhaalrace. Ook hij is daarom positief over de potentie van de motor. “Ik ben er heel blij mee, want Suzuki maakte een grote stap in Oostenrijk. We hadden wat pech, want Joan was in staat om zijn eerste race te winnen, maar door de rode vlag was dat niet meer mogelijk. Maar het tempo was er, en ik had in de tweede race ook wat pech bij de start. Maar we moeten dus tevreden zijn met ons ritme."