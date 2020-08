Marquez nog zeker 'twee tot drie maanden' uit de roulatie

HRC Honda maakte zaterdag bekend dat Marquez voorlopig nog niet in actie komt, maar de renstal deelde niet veel details over het hoe en waarom. De revalidatie van de operatie aan zijn bovenarm loopt echter langzamer dan gedacht, Marquez komt niet eerder weer in actie dan dat hij volledig hersteld is. Dit is volgens Honda besloten na 'advies van specialisten'. Het betekent dat Marquez in ieder geval nog een significant deel van het seizoen zal missen en misschien wel helemaal niet meer in actie komt dit jaar.

In de verklaring laat HRC Honda weten: "In samenspraak met HRC heeft de MotoGP-wereldkampioen de meningen van een paar specialisten gevraagd wat betreft de breuk in de bovenarm die Marc opliep in Jerez. Als gevolg daarvan hebben de partijen besloten het revalidatieproces aan te passen. Het doel voor Marquez en Honda is om pas terug te keren als de arm volledig hersteld is. Het gaat naar verwachting nog twee of drie maanden duren voordat Marc weer op de RC213V kan zitten. HRC heeft geen datum of race geprikt voor de terugkeer en zal op termijn een update geven over het herstel."

Repsol Honda-teammanager Alberto Puig voegde toe: "Er is veel gesproken over het herstel van Marc en de deadlines van zijn terugkeer, maar voor ons was vanaf de eerste dag duidelijk dat hij alleen terugkeert als hij 100 procent is. We hebben geen haast. Zodra Marc in de gelegenheid is om terug te keren en op een acceptabel niveau kan presteren, zullen we nadenken over zijn terugkeer."

Marquez brak inmiddels meer dan een maand geleden zijn bovenarm bij een zware crash tijdens de Grand Prix van Spanje. De coureur werd geopereerd en poogde een week later terug te keren, hij had echter niet voldoende kracht om de motor veilig te besturen. Dankzij een huiselijk incident brak de titaniumplaat in de arm van Marquez en moest hij vervolgens enkele dagen later weer onder het mes.

Met een planning van twee tot drie maanden lijkt het erop dat Marquez op z'n vroegst kan terugkeren tijdens de double header in Valencia, gevolgd door de slotrace in Portimao. HRC-testrijder Stefan Bradl zal de komende tijd de rol van vervanger in blijven vullen bij Repsol Honda.