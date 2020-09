Zeelenberg: “Gaaf om aan de leiding te gaan in het WK-klassement”

Fabio Quartararo zegevierde tijdens de eerste twee races van het seizoen in het Zuid-Spaanse Jerez, waarna een knappe podiumplek van Franco Morbidelli volgde in Brno. Daarna verstomde de feestvreugde een beetje dankzij twee moeilijke races in Oostenrijk, maar ondanks dat gaat het team met Quartararo nog altijd aan de leiding in de WK-stand. De concurrentie staat er vlak achter en het kampioenschap ligt daardoor wagenwijd open, maar de komende races zouden beter moeten zijn voor de Fransman. De situatie bij Yamaha stemt Zeelenberg tevreden. De Nederlander stond in 2018 aan de basis van de invulling van het team.

“Het is natuurlijk wel gaaf om aan de leiding te gaan in het wereldkampioenschap”, verklaarde Zeelenberg in gesprek met Motorsport.com. “Dat is op dit moment het enige wat speelt. We hebben inmiddels twee wedstrijden gewonnen en we hebben met Franco op het podium gestaan. Dat is de [opwaartse] curve die we voor ogen hadden; we wilden nog beter worden dan vorig jaar. Ik denk dat we nu al bewezen hebben dat dat gelukt is, maar daar hebben we ook hard voor gewerkt.” Eigenlijk had Morbidelli al eerder op het podium moeten staan, maar zijn Yamaha-motor ging stuk tijdens de tweede race in Jerez. “We wisten natuurlijk dat Jerez een van de favoriete circuits is van Fabio, maar was Franco daar de tweede wedstrijd niet uitgevallen met de kapotte fiets, dan had hij ook daar het podium gehaald. Dan hadden we dus twee jongens op het podium gehad en dat was wel een ultieme situatie geweest voor een satellietteam. Het mocht niet zo wezen, maar ik ben wel heel blij dat hij in Brno een hele goede wedstrijd reed en dat hij z’n podiumplek binnen heeft.”

Quartararo bevestigde vorig jaar zijn waarde als MotoGP-coureur meermaals, maar Morbidelli had na een moeilijk debuutseizoen met de RC213V van Marc VDS meer moeite om zich aan te passen aan de gebruiksvriendelijke Yamaha M1. Dit seizoen rijdt Morbidelli op een ouder pakket dan de andere fabrieksrijders en dat helpt de Italiaan om direct de snelheid te vinden. “De fiets waarmee hij rijdt, is volledig ontwikkeld, omdat het fabrieksteam daar al een jaar mee gereden heeft. Die jongens hebben stappen gemaakt om de limiet te verleggen en het kampioenschap binnen te halen. Ze hebben de fiets verbeterd, maar daar zitten ook risico’s aan. Elk circuit waar we komen, daar heeft het pakket waar Franco mee rijdt zich al bewezen. De andere jongens en Fabio komen voor het eerst op het circuit met die nieuwe fiets. We hebben wel getest, maar natuurlijk niet op alle banen.”

Quartararo is 'veel rustiger' geworden

Toch heeft ook Quartararo zich weer ontwikkeld. Vorig seizoen deed de coureur elke sessie zijn uiterste best om aan de leiding te gaan en als dat niet lukte, ventileerde hij zijn frustratie op de brandstoftank van de M1. Afgelopen winter heeft de eerste Franse MotoGP-winnaar wat dat betreft een ontwikkeling doorgemaakt, zag ook Zeelenberg. “Hij is veel rustiger geworden. Hij heeft voor zichzelf bewezen wat hij kan, maar soms komt dat temperament er nog wel uit als het even niet lukt of als het fout gaat. In de pitbox merk je daar echter weinig van. Hij neemt z’n tijd, relativeert en bespreekt de situatie. Met name de races en hoe hij ze opbouwt. Dat hij in Jerez twee races van kop af wint, dat bewijst wel dat hij weet wat hij kan en dat hij dat ook afdwingt.” Nu hij de basis in de vingers heeft, is het zaak om specifieke zaken onder de knie te krijgen: “Hij moet vooral nog ervaring opdoen, met name in situaties die niet helemaal standaard zijn: regencondities, een opdrogende baan, een flag-to-flag. Daar heeft hij nog geen ervaring mee en dan merk je ook wel dat hij nog iets zenuwachtiger wordt dan de gemiddelde rijder."

Na de moeilijke races in Oostenrijk stelt Zeelenberg dat het nog te vroeg is om aan het kampioenschap te denken. Quartararo heeft een voorsprong van drie schamele punten op Andrea Dovizioso, die de voorbije jaren na Marc Marquez toch de sterkste man was. In de Yamaha SRT-gelederen wordt dus nog niet gedacht aan de wereldtitel: “Ik denk dat het daar nog veel te vroeg voor is. Je gaat aan de leiding in het kampioenschap, dat hoeven we niet onder stoelen of banken te steken, maar we moeten wel relativeren. We hebben een goede kans op het kampioenschap, maar je moet het wedstrijd voor wedstrijd bekijken. We moeten nu geen punten sprokkelen, we moeten nu elk weekend scherp zijn en het maximale eruit halen. Maar we moeten wel zorgen dat we op twee wielen blijven. Die combinatie is natuurlijk heel erg moeilijk, maar zodra je je nu al gaat focussen op het kampioenschap, leidt dat alleen maar af. Je moet elke race kunnen pushen en niet aan dat soort dingen denken. Het is te vroeg om eraan te denken, ondanks dat je het kampioenschap leidt, en dat is heel moeilijk.”

"Ik mis de entourage in de paddock enorm"

Na een lange pauze schoot de MotoGP deze zomer weer in gang. Hoewel het van buitenaf soms lijkt alsof het ‘business as usual’ is, merkt Zeelenberg toch wel wat verandering: “Het is eigenlijk een beetje onwerkelijk. We zijn hier met ons ding bezig en dat wijst erop dat er niet veel veranderd is in de wereld, maar de pers is er bijvoorbeeld niet en er zijn geen fans. Dat betekent wel dat het werk heel anders is. Het is een stuk rustiger. Het is minder hectisch en je kunt jezelf echt concentreren op wat je moet doen. Maar ik mis de entourage wel enorm. Het is leuk om te zien hoe andere mensen van je sport genieten. Dat mis ik wel.”

De eerste fase van het seizoen was met vijf races in zes weken behoorlijk hectisch. De komende periode bestaat uit negen races in elf weken in de vorm van drie triple-headers. Niet iedereen in de paddock is daar even blij mee, maar volgens Zeelenberg is het wel te doen. “Het is zeker vol te houden, het voelt wel een beetje vreemd dat je twee keer op hetzelfde circuit een wedstrijd hebt. Anderzijds hoef je niet steeds opnieuw op te bouwen. Dat ontlast het team ook wel enorm. Je kunt op zondagavond je tas pakken, de pitbox op slot gooien en naar het hotel gaan. Op dinsdag en woensdag staat alles al klaar en kun je zo weer aan het werk. Op een ander circuit moet je echt alles weer uitladen en opbouwen. En voordat je dan weer aan het werk bent met de fiets, ben je een dag verder. Dit creëert zo wel een hoop rust en kalmte voor het team.”