Kampioensformatie Repsol Honda lanceert team in Jakarta

Afgezien van het rijdersduo is er voor 2020 niet veel veranderd bij Honda. De livery is nagenoeg hetzelfde gebleven en technische details van de nieuwe motor werden – naar verwachting - nog niet gedeeld.

Met Marc Marquez heeft Repsol Honda ook in 2020 de onbetwiste favoriet voor de wereldtitel in huis. De coureur werkte in 2019 zijn sterkste seizoen tot nog toe af en bekroonde dat met het winnen van zijn zesde MotoGP-kampioenschap in zeven jaar. Slechts eenmaal haalde hij de finish niet en verder de eindigde de 27-jarige veelwinnaar nooit lager dan de tweede plaats.

De coureur kwam afgelopen week voor het eerst sinds zijn schouderoperatie weer in actie en is naar verwachting niet helemaal fit voor de eerste test. “2020 wordt opnieuw een zwaar seizoen, net als alle andere jaren”, zei Marquez. “Onze concurrenten doen hun best om ons te verslaan, maar we werken bij Honda en HRC erg had om ervoor te zorgen dat we weer voor het kampioenschap kunnen vechten.”

Alex Marquez is de debutant binnen het team. De coureur nam de plek over van Jorge Lorenzo, die afgelopen november zijn afscheid aankondigde. Het team liet daarna haar oog vallen op Alex Marquez, die in de Moto2 een sterk seizoen afwerkte en wereldkampioen werd. Het is voor het eerst sinds het debuut van zijn broer dat Repsol Honda een debutant in het fabrieksteam opgenomen heeft. “Ik vind het fantastisch om hier te zijn bij deze teampresentatie”, zei de jongste Marquez. “Het is geweldig dat ik vanuit de Moto2 de overstap mag maken naar Repsol Honda, ik ga m’n best doen.”

De 23-jarige Marquez kwam eerder deze week tijdens de MotoGP-shakedown in Sepang al in actie op de RC213V, maar moest de laatste dag missen vanwege de teampresentatie. Aanstaande vrijdag begint de eerste officiële pre-season test op het Sepang International Circuit.