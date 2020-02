Heeft Ducati weer een nieuwe technische vondst gedaan?

Ducati introduceerde tijdens de wintertests in Valencia en Jerez een prototype van de GP20, een versie waarvan de Italiaanse fabrikant verklaarde dat het nog niet de definitieve versie was. Zoals altijd wilde men in een dergelijk stadium nog niet te veel informatie prijsgeven over de innovaties van de nieuwe machine. De geheimzinnigheid rond het nieuwe werk van de engineers uit Borgo Panigale wakkerde vanzelfsprekend de geruchtenstroom over een mogelijk revolutionaire motor.

Ook tijdens de teampresentatie van Ducati in Bologna werden we niet veel wijzer. Op 23 januari presenteerde Ducati haar team voor dit seizoen, maar de tentoongestelde motor was nog gewoon een GP19 met enkele updates en een opgefrist kleurenschema. De Italiaanse renstal staat bekend om haar vindingrijkheid op het gebied van de machine, zeker in recente jaren. De aerodynamische ‘vleugels’ behoorden daar ook tot, maar dat is lang niet alles wat men uit de hoge hoed toverde.

Vorig jaar introduceerde Ducati een zogenaamd holeshot-systeem waarmee rijders tijdelijk de veerweg van de motor bij de start lager konden zetten voordat deze bij het eerste rempunt in de eerste bocht weer naar normale hoogte zou komen. Tot nu toe heeft geen van de andere fabrikanten dat idee overgenomen, hoewel men er bij Yamaha ook mee bezig is. Bij Ducati werkt men intussen door aan het verfijnen van het systeem, dat van oorsprong uit de motorcrosswereld komt.

Alex Rins legde in november na afloop van de Grand Prix van Maleisië een bijzondere verklaring af. De Spanjaard vocht enkele ronden een duel uit met Jack Miller en de Suzuki-rijder was er na afloop van overtuigd dat Miller de hoogte aan de achterkant van de machine aan kon passen voor de beide lange rechte stukken, waarna de motor op het bochtige stuk weer op ‘normale’ hoogte zat. Tijdens de laatste ronde van het kampioenschap in Valencia vroeg Motorsport.com Rins om opheldering over zijn uitspraken. “Op Sepang vocht ik een paar ronden met Miller, we zaten erg dicht bij elkaar en ik kon zien dat de rijhoogte van zijn motor op de rechte stukken zakte en, als hij de bocht bereikte, weer omhoogging”, verklaarde hij overtuigd.

Jack Miller, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Tot op heden was alleen de schakelaar op het centrale dashboard van de Ducati zichtbaar. Dat gebruikten rijders om het systeem kort voor de start in te schakelen. Dat kon alleen als de machine stilstond. Zodra de rem voor de bocht voor het eerst gebruikt werd, zou het systeem uitgeschakeld worden en ging de schokbreker weer naar de normale positie. De overtuiging van Rins doet echter vermoeden dat Ducati weer iets gevonden heeft om het holeshot-systeem verder te ontwikkelen. Zodoende dat rijders er nu niet alleen vanuit stilstand gebruik van kunnen maken, maar ook als ze op de baan zijn. Het gebruiken van elektronica om de rijhoogte van de machines aan te passen is niet heel moeilijk, maar dat is volgens het technische reglement wel verboden. Een mechanisch systeem is echter wel toegestaan.

“Er is veel mogelijk maar dit lijkt me eerlijk gezegd niet mogelijk”, zegt Ramon Forcada, crew-chief van Franco Morbidelli bij Petronas Yamaha SRT, als hij door Motorsport.com gevraagd wordt naar het systeem. “Het gebruik van elektronica om onderdelen te laten bewegen is niet toegestaan, dan zou het een mechanisch systeem moeten zijn. Om de hoogte van de motor tijdens het rijden aan te kunnen passen zou je een kleine motor en een batterij nodig hebben, maar deze motoren hebben dat niet.”

De mondiale motorsportbond FIM maakt niet alleen de reglementen, maar controleert de motoren ook voor, tijdens en na iedere Grand Prix om te checken of de machines voldoen aan de reglementen. Gevraagd om een reactie, verklaarde een technicus van de FIM: “Normaal gesproken laten teams het vooraf aan ons weten als ze iets nieuws introduceren, dan kunnen wij het checken. Het is aan de teams om de reglementen erbij te houden en te beargumenteren waarom de machine legaal is. Wij hebben te allen tijde het laatste woord om te bepalen of iets al dan niet legaal is. We hebben alle motoren voor iedere Grand Prix gecheckt en alles voldeed aan het reglement.”

Andrea Dovizioso, Ducati Team MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

TV-analist Juan Martinez, die in het verleden als crew-chief bij Ducati werkte, vindt het gebruik van een dergelijk systeem ‘hoogst onwaarschijnlijk’. Aan de andere kant stelt hij ook: “Niets is onmogelijk. Jaren geleden, toen ik voor Ducati werkte, hebben ze een semi-automatisch systeem getest voor de schokbreker. Dit was om de stabiliteit tijdens het remmen te verbeteren. Ze hebben het met Loris Capirossi getest, in 2003 of 2004, maar hebben het destijds verder niet gebruikt omdat het te zwaar was. Vanwege het feit dat het gebruik van elektronica verboden is, kan het alleen zo zijn dat Ducati het huidige systeem dusdanig verbeterd heeft waardoor de rijhoogte met een knop op het stuur aangepast kan worden. Daarvoor zou de centrale schakelaar naar de zijkant van het stuur verplaatst moeten worden, dan kan de rijder het met zijn duim aansturen, zonder dat hij de hand van het stuur moet halen.” Martinez heeft wel een idee welk voordeel een dergelijk systeem kan hebben: “Het sparen van de banden”, zei hij. “Omdat de schokbreker tijdens acceleratie verder naar beneden zit, komen er minder krachten vrij op de achterband. Daardoor wordt de slijtage ook beperkt.”

Een belangrijk detail in het kader van de banden is het feit dat Michelin een nieuwe compound achterband introduceert. Deze band moet meer grip en tractie geven. Het conserveren van het rubber over de gehele raceafstand is belangrijk voor een motor die over het algemeen meer van de banden vraagt. De Desmosedici die tijdens de Ducati-presentatie te zien was had op beide kanten een knop, terwijl de schakelaar op het dashboard niet zichtbaar was. “Een van die knoppen is zeker voor de achterrem”, verklaart Martinez. “Die andere kan dienen om een valse neutraal tijdens het schakelen te voorkomen. De knoppen en hendels kunnen op ieder stuur verschillen, afhankelijk van de voorkeuren en eisen van de rijders.”

Na de succesvolle introductie van een heel aantal innovatieve zaken lijkt Ducati opnieuw iets in haar schild te voeren. Een gestandaardiseerde versie van het holeshotsysteem die op ieder moment door de rijder ingeschakeld kan worden. De eerste pre-season test in Sepang van volgende week gaat ons waarschijnlijk meer duidelijkheid brengen.