Mir is blij dat Yamaha-straf geen invloed op titelrace heeft

Yamaha werd voorafgaand aan de GP van Europa schuldig bevonden aan het sjoemelen met zuigerkleppen in de krachtbron van de M1. Het merk zou het MSMA-protocol niet opgevolgd hebben en bovendien onderdelen vervangen hebben die niet in de homologatie stonden. Yamaha kreeg vijftig punten in mindering in het constructeurskampioenschap, het fabrieksteam en Petronas Yamaha SRT verloren ook punten in het teamkampioenschap. De rijders van het merk werden echter niet bestraft voor de beslissing, wat elders in de paddock op weerstand stuitte. De concurrerende fabrikanten hebben echter laten weten niet in beroep te gaan tegen de beslissing van de stewards, vooral omdat de schade voor Yamaha veel groter is dan de afgenomen punten.

In het MotoGP-kampioenschap staat Joan Mir nog altijd aan de leiding, maar achter hem staan drie Yamaha’s binnen 25 punten. De jonge Spanjaard stelt echter dat hij het kampioenschap niet op deze manier wil winnen: “Ik wil mijn mening over de straf liever niet geven”, zei Mir. “Ik respecteer de beslissing van de stewards altijd. Het enige dat ik erover wil zeggen is dat ik dit kampioenschap graag tot een goed einde wil brengen… Jullie weten allemaal wat dit betekent. Ik wil het doen met alles en iedereen op het circuit, meer niet. Ik wil het kampioenschap niet winnen met een mogelijk schandaal dat invloed heeft. Ik geef hier de voorkeur aan, ik wil alle rijders op de baan. Maar goed, als er iets ontdekt wordt in de motor zullen mensen altijd vraagtekens zetten bij de uitgedeelde straf. Is het juist om de teams en de constructeur te straffen en niet de rijders? Ik weet niet of dat logisch is. Dat laat ik aan jullie”, verklaarde hij.

Mir kwalificeerde zich in de eerste drie trainingen voor de GP van Europa rechtstreeks voor Q2 en start zondag dus in ieder geval bij de eerste twaalf. Maverick Viñales, de nummer drie uit het klassement, heeft een zesde krachtbron in gebruik genomen en start zondag derhalve vanuit de pitstraat.