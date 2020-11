Zarco snelste op nat Valencia, Rossi weer in actie in VT3

Het was zaterdagochtend ouderwets hondenweer in Valencia en dat betekende dat de coureurs weer op een natte baan in actie moesten komen. Valentino Rossi was er ook weer bij. De 41-jarige MotoGP-nestor testte vrijdag negatief op het coronavirus en kreeg zodoende weer toegang tot de paddock. Hij nam het stuur over van Garrett Gerloff, die de honneurs op vrijdag waarnam. Bij Yamaha was overigens niet alles terug bij het oude. Vijf werknemers van het team gingen vrijdag in isolatie na een positieve coronatest van een van hen. Zij worden niet vervangen, het team moet het dit weekend daarom doen met een mindere bezetting.

Het regende aan het begin van de sessie niet meer en kwam de zon er zelfs een beetje door, maar het duurde een hele tijd voordat er een droge lijn verscheen. Rondetijden waren in de eerste helft van de sessie zo'n negen tot tien seconden langzamer dan wat er op vrijdagmiddag gereden werd. Jack Miller zag wat er gebeurde en bleef de hele sessie rustig in de pitbox zitten. De Australiër was op vrijdag de snelste in de regen en op de droge baan en was daardoor al zeker van zijn plek in Q2. Zijn Ducati-collega Johann Zarco stond op dat moment aan kop met een 1.41.114.

Het meest opvallende gebeuren in de derde training was de ontevredenheid bij Fabio Quartararo. De Yamaha-man heeft dit seizoen veel moeite op een natte baan. Nadat hij vrijdag voorspelde een oplossing te hebben voor meer gevoel in de voorkant van de machine, bleek op zaterdag al snel dat hij niet echt progressie boekte. Quartararo stond in de achterhoede en was zichtbaar gefrustreerd door de problemen.

Die andere Fransman, Zarco, was de snelste in de slotfase van de sessie. Hij verbeterde zijn eigen snelste tijd nog naar 1.40.007 en bleef aan kop staan. Maverick Viñales kon wel een opsteker gebruiken na een matige vrijdag, hij start de race vanuit de pitstraat. Hij eindigde als tweede na Zarco. Takaaki Nakagami werd derde voor Francesco Bagnaia, nog een coureur die wel een opsteker kon gebruiken. Cal Crutchlow werd vijfde, Miguel Oliveira eindigde als zesde voor Alex Marquez en Valentino Rossi. De Italiaan moet zaterdagmiddag in Q1 verschijnen, zijn tijd was logischerwijs niet genoeg om rechtstreeks door te gaan. Suzuki-coureurs Alex Rins en Joan Mir maakten de top-tien compleet.

Naar verwachting is het zaterdagmiddag voor aanvang van de kwalificatie droog. VT4 begint om 14.10 uur met aansluitend de kwalificatie.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Europa - Vrije training 3