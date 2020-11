Marini en Bastianini maken MotoGP-debuut bij Avintia Ducati

Van Bastianini was al enige tijd bekend dat hij de opstap zou maken naar de MotoGP, Avintia had in feite drie kandidaten voor het team. Tito Rabat had een doorlopend contract voor 2021, maar de Spanjaard verliest zijn plek op de MotoGP-grid. Die wordt overgenomen door Marini, die eveneens bij Ducati onder contract komt te staan. Het was voor VR46 al lange tijd een wens om de halfbroer van Valentino Rossi door te laten stromen, maar daarvoor moest het zitje van Rabat wel vrijkomen. Inmiddels zijn de plooien wat dat betreft gladgestreken en is duidelijk dat Marini volgend seizoen de vervanger is van Rabat. Bastianini neemt op zijn beurt de plek over van Johann Zarco, die de overstap maakt naar Pramac Ducati.

“Het team van [Avintia Racing-eigenaar] Raul Romero heeft dit seizoen laten zien erg professioneel te zijn en, met dank aan de technische ondersteuning die we het team ook in 2021 zullen bieden, denken wij dat ze Enea en Luca op de best mogelijke manier kunnen ondersteunen tijdens hun debuutseizoen in de MotoGP’, reageerde Ducati-manager Gigi Dall’Igna op het nieuws.

Zowel Bastianini als Marini won dit seizoen al drie races op het tweede niveau. Marini ging tot voor kort aan de leiding in het Moto2-wereldkampioenschap. De halfbroer van Valentino Rossi crashte echter tijdens de Grand Prix van Frankrijk en heeft sindsdien moeite gehad met het behalen van zijn niveau. Hij is daardoor naar de derde plaats gezakt en heeft nu een achterstand van 23 punten. Bastianini stond de afgelopen twee races wel op het podium en is nog volop in de race voor de WK-titel. Hij staat op zeven punten van leider Sam Lowes.

Met de bevestiging van Marini en Bastianini, beiden hebben een eenjarig contract getekend, zijn nagenoeg alle zitjes in de MotoGP-klasse vergeven. Enkel bij Aprilia is nog onduidelijkheid over de plek naast Aleix Espargaro. Normaal gesproken is die voorbehouden aan Andrea Iannone, maar de flamboyante Italiaan is nog altijd in afwachting van de uitslag in zijn dopingzaak. Naar verluidt zijn Cal Crutchlow en Bradley Smith de voornaamste kandidaten als de schorsing van Iannone blijft staan.

Eerder op de dag maakte Avintia ook de line-up voor het Moto3-team bekend. Carlos Tatay en Niccolo Antonelli (eveneens uit de VR46-opleiding) rijden in 2021 voor de formatie. Het opleidingsteam van Valentino Rossi is eveneens favoriet om de startplekken van Avintia Racing in 2022 over te nemen. Romero heeft reeds te kennen gegeven het aflopende contract met Dorna niet te verlengen.