Espargaro troeft Rins af in strijd om pole voor GP van Europa

Het zou zaterdag droog blijven in Valencia, maar ook de weergoden spreken dit seizoen graag een woordje mee. Voor aanvang van de kwalificatie was het daarom behoorlijk nat op het Circuit Ricardo Tormo, iets wat niet door iedereen met gejuich ontvangen werd.

Kwalificatie 1

In Q1 kwamen beide fabrieksrijders van Yamaha aan de start, net als de beide Honda-mannen. Valentino Rossi had geen kans een competitieve tijd te rijden in VT3, zijn eerste sessie van het weekend. Voor Maverick Viñales was de kwalificatie toch al niet relevant, hij start zondag vanuit de pitstraat. Het was echter Miguel Oliveira van KTM die het tempo dicteerde in de eerste kwalificatiesessie. Met drie achtereenvolgende toptijden stond hij na de eerste run met een 1.40.795 aan kop voor Stefan Bradl.

Oliveira verbeterde zich daarna nog tot 1.40.771 en zijn eerste plek was daarmee veilig. Johann Zarco was nog aan het jagen op de tweede plek en die zou hij ook pakken. Zarco kwam tot een 1.40.821 en dat was genoeg voor de tweede transferplek richting Q2. Stefan Bradl begon nog aan een laatste poging, maar crashte in de eerste bocht. De Duitser moest daarom genoegen nemen met de derde plek, net voor teamgenoot Alex Marquez. Maverick Viñales werd vijfde voor Cal Crutchlow en Francesco Bagnaia. Valentino Rossi klokte de achtste tijd op 1.2 seconde van Oliveira met Danilo Petrucci op de negende plaats. Lorenzo Savadori en Tito Rabat waren de hekkensluiters.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Europa - Kwalificatie 1

Kwalificatie 2

Met Oliveira en Zarco was het twaalftal voor Q2 compleet, behalve Viñales waren alle titelkanshebbers present in de beslissende sessie. Het waren de ideale omstandigheden voor Jack Miller, die aan het begin van de training in de pits bleef zitten. Hij was in afwachting van de omstandigheden om op slicks naar buiten te gaan. Dat moment kwam niet. Intussen waren de andere rijders gewoon met de regenbanden op de baan, Takaaki Nakagami was de eerste met een goede tijd. Hij werd echter snel afgetroefd door Franco Morbidelli en Alex Rins. Met nog zeven minuten te gaan pakte Rins de voorlopige pole, hij klokte een 1.41.254. Nakagami kon echter counteren, de polesitter van de Teruel GP ging opnieuw aan kop. Hij reed een 1.40.530.

Her en der werden nog wat nieuwe regenbanden gestoken waarna coureurs op de baan kwamen voor een laatste poging. Fabio Quartararo was nog niet echt in topvorm in Valencia, hij stond op de achtste plaats. Andrea Dovizioso raakte intussen een rondetijd kwijt doordat hij de baanlimieten had overschreven. Jack Miller was inmiddels ook - op regenbanden - op het circuit verschenen en noteerde een 1.40.893 in zijn eerste vliegende ronde. Dat was goed voor een voorlopige tweede plaats. Joan Mir stoomde intussen op naar de derde plaats, een goede uitgangspositie voor de race.

Lang kon hij er niet van genieten. Notabene teamgenoot Alex Rins was de snelste op de baan, hij klokte een 1.40.525 en ging daarmee naar de voorlopige pole. Takaaki Nakagami reed vlak achter Rins, maar crashte in de laatste bocht. Daardoor hingen er gele vlaggen in de laatste bocht, een nog snellere ronde van Mir - goed voor de derde plaats - werd geschrapt. Daarmee was het nog niet afgelopen. Nakagami kon zijn weg vervolgen, de baan was weer vrij. Pol Espargaro zag zijn kans schoon en ging naar de pole met een spectaculaire ronde: 1.40.434. Rins verbeterde zich niet meer en bleef steken op P2.

Rins kon nog een keer aanzetten, maar verbeterde zich niet. Espargaro kon zijn eigen tijd ook niet meer aanvallen. Espargaro, Rins en Nakagami staan daardoor op de eerste rij. Johann Zarco deed ook een ultieme poging, maar de Ducati smeet hem bijna overboord. Zarco kwam daardoor niet verder dan de vierde plaats. WK-leider Joan Mir werd vijfde, voor Jack Miller en Aleix Espargaro. Miguel Oliveira werd achtste voor Franco Morbidelli, de snelste Yamaha-rijder. Brad Binder noteerde de tiende tijd terwijl Fabio Quartararo genoegen moest nemen met de elfde plaats. Quartararo ging in zijn laatste ronde bijna onderuit, zijn laatste poging tot een snelle ronde kwam daardoor niet uit de verf. Andrea Dovizioso stelde teleur en bleef steken op de twaalfde plaats.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Europa - Kwalificatie 2

Vrije training 4

Miguel Oliveira was zaterdagmiddag de snelste in de vierde vrije training, kort nadat het opnieuw geregend had op het Circuit Ricardo Tormo in Valencia. De Portugees dook in de slotfase onder de tijd van de Pramac Ducati-rijders, die tot dan toe aan kop stonden. Oliveira's 1.41.573 bracht hem aan kop, voor WK-leider Joan Mir. De Spanjaard was twee tienden langzamer. Jack Miller, een specialist in dergelijke omstandigheden, werd derde en hield het na negen ronden voor gezien. Hij bleef teamgenoot Francesco Bagnaia en Franco Morbidelli voor, met Andrea Dovizioso op de zesde plaats. Alex Marquez was de beste Honda-rijder op de zevende plaats voor Johann Zarco, Stefan Bradl en Takaaki Nakagami.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Europa - Vrije training 4