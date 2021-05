In de mondiale sportwereld is Lewis Hamilton een van de weinige personen die zich inzet voor de maatschappij. De zevenvoudig wereldkampioen liet zich horen in de Black Lives Matter-discussie en heeft vaker zijn ongenoegen uitgesproken over bepaalde maatschappelijke thema’s. Ook draagt hij met de oprichting van de Hamilton Commission actief een steentje bij aan het vergroten van de diversiteit in de Britse autosport. In de MotoGP blijft het wat dat betreft vaak stil. MotoGP-organisator Dorna hield zich vorig jaar afzijdig toen Black Lives Matter een thema was.

Voorafgaand aan de Spaanse Grand Prix van Jerez werd Mir gevraagd of hij voor zichzelf een dergelijke rol weggelegd ziet. “Het is waar dat het belangrijk is om voor dit soort dingen op te komen, Lewis weet heel goed hoe hij het moet verwoorden en hoe hij dit soort dingen onder de aandacht moet brengen. Daarom bewonder ik hem ook”, aldus Mir, die vervolgens uitgebreider reageerde over een gebrek van maatschappelijke discussie. “Ik deel de mening van wat Lewis probeert over te brengen, maar ik heb persoonlijk geen twintig miljoen volgers. Dan het tweede is dat ik 23 jaar oud ben, dat hij dit soort dingen ook niet deed toen hij 23 was. Maar dat betekent niet dat we ons daar niet bewust van hoeven te zijn, veel rijders moeten zich bewust zijn van wat er op de wereld speelt en proberen om iets meer betrokken te zijn wat betreft dit soort dingen. We moeten iets meer praten en posten over dit soort dingen, daar zal ik een van zijn. Op dit moment ben ik het met je eens en daar moeten we meer aan doen.

Social media hoort erbij

Na een teleurstellende prestaties in de Portugese Grand Prix kreeg Maverick Viñales kritiek van mensen op Twitter. Aanvankelijk ging de Yamaha-rijder de discussie nog aan, maar niet veel later verwijderde hij zijn account op de berichtensite. Hoewel Mir begrijpt dat coureurs soms last hebben van dergelijke berichten, stelt hij dat het erbij hoort. “Het is onderdeel van ons werk, van de sport”, aldus Mir. “Zonder de mensen zouden wij ook niets zijn en dan zouden we hier ook niet racen. Het hoort bij het werk. Het is heel belangrijk, het is waar dat rijders het soms vergeten. Maar in mijn geval weet ik dat het belangrijk is om social media te hebben, je moet soms voorzichtig zijn met wat je zegt en wat niet. Dat maakt het lastig om als jezelf over te komen, maar ik probeer altijd mezelf te zijn en soms zeg ik dingen die ik niet kan zeggen. Ik heb er verder geen problemen mee, maar soms is het wel lastig daarmee om te gaan.”