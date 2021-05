De lijdensweg van Valentino Rossi doet Schwantz denken aan zijn eigen situatie in 1995. Schwantz was wanhopig op zoek naar een manier om weer competitief te worden, maar besloot het dat jaar na drie races voor gezien te houden. De Amerikaan had desondanks een zeer succesvolle loopbaan achter de rug met 25 overwinningen, 51 podiums en 29 pole-positions in de 500cc-klasse.

“Voor een rijder is het zo’n beetje het moeilijkste wat je tegen kunt komen”, zei Schwantz in de Tank Slappers Podcast, de MotoGP-podcast van Motorsport Network. “Rossi’s situatie doet me denken aan wat ik in 1995 had, het was vergelijkbaar. Ik eindigde steeds op achterstand, in zowel kwalificaties als races. Ik kon niet meer voor podiums en overwinningen vechten zoals ik dat voorheen wel deed.”

De 42-jarige Rossi heeft niet bepaald een sterke start van het seizoen achter de rug. Bij Petronas Yamaha SRT behaalde hij slechts vier punten in de eerste vier races van het seizoen. Het is voor de Italiaan de slechtste start van het seizoen sinds zijn debuut in de Grands Prix. “Als coureur is het heel lastig om dan gemotiveerd te blijven. We racen allemaal om te winnen, maar als die optie er niet meer is, is het plezier ook weg.”

Rossi wilde de start van het Europese seizoen afwachten voor hij een conclusie zou trekken. In Jerez, waar Rossi in zijn carrière veel succes heeft gehad, werd het niet echt beter. Pas tijdens de post-race test boekte de Italiaan een beetje progressie, al wordt pas in Le Mans duidelijk wat dat waard is. “Misschien dacht hij dat het in Europa, nog meer in Jerez dan in Portimao, beter zou worden en hij geholpen zou worden. Maar het is duidelijk dat hij problemen heeft.”

Mocht Rossi het na dit seizoen voor gezien houden, heeft hij 26 GP-seizoenen gereden. In die periode werd hij maar liefst 9 keer wereldkampioen en won hij 115 races.

