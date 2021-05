Marquez wijst zwakke punten van Honda aan

Na negen maanden afwezigheid was de Spaanse Grand Prix de tweede race sinds de terugkeer van Marquez. In Portugal verklaarde hij weinig gevoel te hebben voor de machine, aangezien hij in eerste instantie aan zijn eigen ritme moest werken en wilde zien hoe zijn lichaam reageerde op de veeleisende Honda-machine. In Jerez was Marquez nog niet bepaald topfit, maar hij gaf wel toe dat zijn fysieke conditie een stuk beter was dan in Portugal. Dit gaf hem de kans om voor de eerste keer dit seizoen te kijken naar de status van de RC213V.

“Ik heb de kans gehad om Stefan [Bradl] te volgen, Pol [Espargaro] te volgen en ik heb ook een tijdje achter Johann [Zarco] gereden”, zei Marquez op een vraag van Motorsport.com of hij zwakke punten had ontdekt ten opzichte van de voorganger. “We verliezen mid-exit van de bocht het meeste. Normaal gesproken is dat een plek waar je sterk wilt zijn als je bezig bent met snelle rondjes en constant wilt rijden. We moeten leren waarom dat zo is. Dat zijn we nu aan het analyseren. Voor mij was het in Jerez zaak om mijn fysieke conditie te verbeteren ten opzichte van Portimao.”

Marquez hoopte op maandag tijdens de test verder te werken aan de problemen van Honda, maar de Spanjaard hield het na slechts zeven ronden voor gezien. Dat kwam omdat hij na een crash in de derde vrije training op zaterdag kampte met een pijnlijke nek. De eerstvolgende gelegenheid voor Marquez is de Franse GP in Le Mans. De andere Honda-rijders kwamen veelvuldig in actie tijdens de post-race test. De rijders kwamen met maar liefst vijf verschillende aerodynamische fairings in actie.

Pol Espargaro, een nieuwkomer bij Honda, beklaagde zich na afloop van de Spaanse GP over de werkwijze van Honda. Alle rijders zouden een eigen en verschillend pakket hebben, waardoor het team niet als eenheid werkt.