Mir reageert fel op suggestie dat MotoGP-titel 'minder waard' is

Mir had zondag aan een zevende plaats genoeg om de wereldtitel in de MotoGP in de wacht te slepen. De 23-jarige coureur werd wereldkampioen in een van de meest onvoorspelbare seizoenen ooit. Het begon in juli met een zware crash van uittredend wereldkampioen Marquez, die daardoor geen enkele race meer kon rijden dit seizoen.

Destijds werd er gesproken over de verminderde waarde van een wereldtitel bij afwezigheid van Marquez. Zelf verklaarde de Honda-coureur het overigens niet eens te zijn met die suggestie. Mir bewees dit seizoen niet alleen een van de snelste coureurs op de grid te zijn, hij was ook de meest constante. Hij scoorde zeven podiums in twaalf races en schreef vorig weekend voor het eerst in zijn korte carrière een MotoGP-race op zijn naam.

“Mensen die dat zeggen begrijpen niet veel van deze sport”, zei Mir op een vraag over de suggestie dat bepaalde kenners dit stellen. “Het is niet zo dat Marc hier niet is omdat hij ontvoerd is, ze hebben hem niet weggehaald en nu is hij verdwenen. Marc deed mee aan de eerste race, hij riskeerde alles voor de overwinning en wilde kampioen worden. Maar hij maakte een fout en dat heeft hem dit seizoen gekost. Dat is het. Doet zijn absentie iets af aan de titel? Dan zouden er veel meer wereldtitels minder waard zijn. Het komt heel vaak voor dat de favorieten vallen en uiteindelijk geen kampioen worden. Dat hoort bij onze sport, dat hoort bij de MotoGP. Ik vind niet dat deze titel minder waard is omdat Marquez hier niet is vanwege een blessure.

Honda maakte eerder deze week bekend dat Marquez pas in 2021 weer op een MotoGP-machine zal stappen. Het zorgde in de Spaanse media voor de suggestie dat de Catalaan mogelijk opnieuw geopereerd zou moeten worden. Mir is na Marquez, Jorge Lorenzo en Alex Crivillé pas de vierde Spaanse rijder die de wereldtitel op het hoogste niveau gewonnen heeft. De 23-jarige coureur staat in een rijtje met Barry Sheene, Marco Lucchinelli, Franco Uncini, Kevin Schwantz en Kenny Roberts Jr. als wereldkampioen in dienst van Suzuki.