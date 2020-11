Viñales: Yamaha had 'helemaal niets' om tegen Mir te vechten

Viñales stond voorafgaand aan de Valencia GP op 41 punten achterstand van Mir en had alleen nog een theoretische kans op de wereldtitel. De Spanjaard kwam zondag niet verder dan de tiende plaats. Viñales feliciteerde Mir na afloop van de race met zijn kampioenschap, maar constateerde ook dat hij in de tweede helft van het seizoen ‘helemaal niets’ had om het gevecht aan te gaan met Mir. Na zijn overwinning in Misano stond Viñales niet meer op het podium.

“Ik heb hem gefeliciteerd”, zei hij over Mir. “Ze [Mir en Suzuki] waren echt heel goed, heel sterk. Het is jammer dat we niet gescoord hebben, maar met wat we in de tweede helft van het seizoen hebben laten zien was wel duidelijk dat wij helemaal niets hadden om tegen hen te vechten. Ik kan er verder niet veel over zeggen. Ik wil hem feliciteren, hij heeft het fantastisch gedaan en dat is het wel.”

Gevraagd of Viñales nog iets gevonden had om zijn machine te verbeteren, zei hij dat de tiende plaats het maximale was. “Dit was alles wat we konden doen vandaag”, vervolgde hij. “We staan ver van de andere motoren, maar ik blijf positief. Ik doe mijn werk, geeft de best mogelijke feedback en nu kunnen we aan Portimao denken.”

Petronas SRT-coureur Franco Morbidelli won zondag voor de derde keer dit seizoen een race op de 2019-versie van de M1. Viñales heeft zich ook voorgenomen om volgend jaar weer met de 2019-machine te gaan rijden. Hij heeft Yamaha echter nog niet van dat voornemen op de hoogte gebracht. “Ik denk eerlijk gezegd niet veel aan Morbidelli”, aldus Viñales. “Ik doe mijn werk en ga blij naar huis. Ik hoop dat we volgend seizoen met de 2019-motor kunnen rijden, maar ik weet niet of dat mogelijk is. Ik heb het nog niet eens gevraagd. Ik heb nu die van 2020, dat is wat we aan het begin voor gekozen hebben en daar moeten we dit seizoen mee werken.”