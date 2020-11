MotoGP-wereldkampioen Mir: “Voelde het hele jaar veel druk”

Mir werd zondag zevende in de Grand Prix van Valencia, naar eigen zeggen was het zijn slechtste race van het seizoen. Het stond het binnenhalen van de wereldtitel niet in de weg. Met nog 25 punten te verdelen heeft Mir een voorsprong van 29 punten in het wereldkampioenschap, racewinnaar Franco Morbidelli is nu opgeklommen naar de tweede plaats in het klassement. Ondanks dat Mir het hele seizoen de indruk wekte dat hij een koele kikker is, gaf hij zondag na het binnenhalen van de titel wel toe dat hij het hele seizoen druk gevoeld heeft.

“Ik voelde de druk hier op de baan, maar ook thuis. Ik moest er alles aan doen om het coronavirus niet op te lopen”, zei de 23-jarige Mir. “Het is ongelofelijk hoe we met de situatie omgegaan zijn. Het winnen van de wereldtitel in mijn tweede jaar bij Suzuki, dat is ongelofelijk. Ik kan bijna niet onder woorden brengen hoeveel dit voor mij betekent. Het is onmogelijk. Wat ik kan zeggen dat ik alle mensen wil bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt. M’n familie en Suzuki, zij hebben mij de kans gegeven om te racen. Ik ben zo blij dat ik de rijder ben die het merk weer een wereldtitel kan bezorgen. Zeker nadat ze twintig jaar hebben moeten wachten.”

Mir was een van de meest voorzichtige coureurs wat betreft het coronavirus, maar dat eiste zijn tol. “We hebben dat dit jaar niet veel besproken, maar dat is ook lastig te begrijpen [voor de buitenwereld]. Normaal heb je die voorzichtigheid alleen op het circuit. Thuis heb je dat niet. Nu kon ik thuis ook niet echt uitrusten omdat ik ook moest zorgen dat ik niet door het coronavirus getroffen zou worden. Dat maakte het heel lastig, het hele seizoen. Ook om in elke race constant te zijn en steeds maar op het podium te staan. Ik wil niet over de race praten, want dit was m’n slechtste race van het hele jaar. Ik heb veel risico genomen, het was echt heel lastig. We hebben de titel, dus die race maakt niets meer uit.”

Desgevraagd zei Mir over de race: “Deze race was een nachtmerrie, ik heb dit seizoen nog niet zo geworsteld tijdens een race. Het was lastig te begrijpen en dat is niet leuk. Ik kon niet rijden zoals ik normaal deed. Maar die hele race kan me niets schelen, we hebben de wereldtitel gewonnen en dat is het belangrijkste. Ik had veel grote momenten met de voorkant, ik kon niet comfortabel rijden. Maar dat is iets waar we voor de toekomst aan kunnen werken.”