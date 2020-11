Honda bevestigt contractverlenging van testrijder Bradl

Het wordt het vierde jaar dat Bradl actief is voor Honda, al die jaren stond hij als testrijder op papier bij de Japanse fabrikant. Dit seizoen werkte hij een stevig programma af. Door de blessure van Marc Marquez verscheen hij in maar liefst elf races aan de start. Zijn beste resultaat was de achtste plaats in Le Mans. In 2018 stond hij in vijf races aan het vertrek, vorig seizoen waren dat er vier. Telkens kwam hij in actie als vervanger van een geblesseerde coureur.

“Stefan heeft het dit jaar fantastisch gedaan en daar zijn we heel blij mee”, zei Puig donderdag. “We zullen ook in 2021 met hem samenwerken als testrijder, hij heeft veel veranderd. Aan het begin van het jaar zat hij thuis en zou hij een paar keer als testrijder in actie komen, maar toen kwam daardoor corona en de blessure van Marquez verandering in. Hij moest de knop omzetten en dat heeft hij gedaan. Hij is snel op snelheid gekomen. We hebben hem dit jaar zwaar belast, hij heeft het geweldig gedaan en Honda waardeert dat enorm. Ook de data die hij voor ons verzamelt is erg interessant. Stefan blijft dus bij Honda.”

Met het vastleggen van Bradl is weer een testzitje gevuld. Vorige week legde Yamaha Cal Crutchlow vast voor volgend seizoen. Jorge Lorenzo is uit die functie ontheven bij het merk waarmee hij kampioen werd, maar hij is naar verluidt in gesprek met Aprilia. Dat merk heeft Lorenzo Savadori en Bradley Smith op dit moment voor die rol. Michele Pirro en Sylvain Guintoli blijven naar verwachting bij Ducati en Suzuki. De enige vraag is nog of Dani Pedrosa zijn aflopende contract bij KTM gaat vernieuwen.