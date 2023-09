Rins trekt zich met pijn terug uit vervolg MotoGP GP van Japan

Sinds zijn crash in de MotoGP-sprintrace in Italië van half juni stond Alex Rins aan de kant met een gebroken onderbeen. De afgelopen maanden heeft hij zich bij diverse races laten zien, maar uit tests op productiemotoren bleek vorige maand nog dat een rentree er niet in zat. Een doktersbezoek eerder deze week gaf de coureur uit Barcelona echter goede hoop dat hij in Japan zijn rentree zou kunnen maken. Rins reisde daarom op het laatste moment af naar Motegi, waar dit weekend de Japanse Grand Prix wordt verreden.

Rins verscheen vrijdag gewoon op de baan tijdens de eerste vrije training van de MotoGP in Motegi. In de eerste oefensessie was de LCR Honda-coureur al de langzaamste van de 21 deelnemers, al wist hij met zestien ronden nog een relatief productieve sessie af te werken. Ook in de tweede sessie van de dag was Rins de langzaamste van het stel, al bleef de teller ditmaal ook steken op slechts zes ronden. Na afloop van de training is Rins op bezoek geweest bij de medische staf van de MotoGP, waaruit is gebleken dat hij het raceweekend niet voort kan zetten.

"Alex Rins is niet fit verklaard door de pijn die hij vandaag in zijn rechterbeen ervoer tijdens de tests op het circuit. We zijn trots op de energie die hij hierin heeft gestoken, bedankt voor het proberen Alex!", meldt werkgever LCR Honda op X, het voormalige Twitter. Zaterdag is de Spanjaard dus niet meer van de partij tijdens de Japanse Grand Prix, maar dat betekent niet dat Takaaki Nakagami de rest van het weekend de enige rijder van het team is. Rins' plaats wordt ingenomen door Honda-testrijder Stefan Bradl, die vorige week ook al inviel tijdens de Grand Prix van India.

Voorafgaand aan de vrijdagtrainingen in Motegi had Rins al aangegeven dat zijn deelname puur bedoeld was om een idee te krijgen hoe hij er fysiek voor stond. Na de sessies verklaarde hij dat het er in ieder geval beter voor staat dan een maand geleden. "Het was zwaar, maar het ging. Ik voelde een grote verbetering ten opzichte van de test van vorige maand", vertelde Rins. "In de ochtend kon ik veel ronden rijden, maar in de middag niet door de pijn in mijn been. Het was echter min of meer waar we naar op zoek waren: mijn been testen en zien waar we met deze pijn kunnen komen. Vanaf morgen hou ik ermee op, omdat het te veel pijn doet."