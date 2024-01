Marquez: Sneller aangepast aan Ducati MotoGP-motor dan gedacht

Nadat het MotoGP-seizoen van 2023 ten einde kwam, stapte Marc Marquez van het fabrieksteam van Honda over naar Gresini, waar de Spanjaard komend seizoen met een jaar oude Ducati aan de start staat. Eerder mocht de coureur al op een motor van de Italiaanse motorfabrikant een keer testen, maar vertellen over hoe het hem beviel, mocht nog niet. In de overeenkomst over het ontbinden van het contract bij Honda was namelijk besproken dat tot 1 januari 2024 geen commentaar over de testsessies gedeeld zou worden. In een statement gepubliceerd door DAZN vertelt de 30-jarige coureur voor het eerst over zijn bevindingen van de Desmosedici. "Ik kon me veel sneller aanpassen dan verwacht", valt er te lezen. "Het is niet iets waar ik te veel tijd in hoef te steken, ondanks dat de Ducati een heel andere motor is [dan de Honda]."

De overstap van Marquez is een van de meest besproken MotoGP-transfers in de geschiedenis. Bij Honda won de coureur uit Catalonië zes titels, maar de laatste jaren kreeg de Japanse fabrikant het niet voor elkaar om een succesvolle motor af te leveren. Bij Ducati hoopt de rijder weer opnieuw te beleven, want de Italiaanse fabrikant heeft juist de laatste jaren de meeste zeges gescoord. "Ik spring op de kampioensmachine, dus het ligt nu in mijn handen. Er zijn heel veel coureurs die snel zijn met deze machine", vertelt de meervoudig kampioen in zijn statement.

Tijdens de post seasontest in Valencia maakte Marc Marquez indruk. Uiteindelijk zette hij een snelle tijd neer, slechts twee tienden langzamer dan nummer een Aprilia-coureur Maverick Viñales. Marquez geeft in alle eerlijkheid toe dat er nog wel wat te verbeteren valt. "De snelheid was er, maar ik moet nog veel begrijpen", noemt de Spanjaard. "Dan niet per se om sneller te gaan, maar om consistenter te worden. En boven alles nog beter communiceren met het team."

Binnen Ducati komt Marquez heel veel nieuwe mensen tegen, nadat hij bij Honda de afgelopen elf seizoenen met nagenoeg hetzelfde team werkte. "Dit is een nieuwe groep mensen, maar de familie heeft me erg goed ontvangen", sluit de winnaar van 59 MotoGP-races af.